Почему необходимо бросить курить и какие способы помогут избавиться от зависимости
Бросить курить быстро и легко - задача не простая. К сожалению, если у вас большой стаж употребления табачных изделий, то за один день попрощаться с этой привычкой не получится. Главное необходима мотивация и сила воли.
Об этом сообщили на сайте Центра общественного здоровья Минздрава.
Как курение вредит организму
Употребление табака - один из основных факторов риска инсульта, даже в малых дозах он негативно влияет на здоровье.
Курение удваивает риск ишемического инсульта и увеличивает вероятность геморрагического инсульта в 4 раза.
Вдыхание вторичного дыма и употребление бездымного табака также повышают риск инсульта. Например, пассивное курение повышает риск инсульта на 20-30%.
Через четыре-пять лет после отказа от курения риск инсульта для бывшего курильщика почти такой же, как и для человека, не курившего всю жизнь
Также около 700 миллионов детей вдыхает воздух, загрязненный табачным дымом.
Как бросить курить
Есть универсальные советы, которые помогают бросить курить. Среди них:
- измените ваш образ жизни и привычки (здоровое питание, физические упражнения, отказ от активностей, которые ассоциируются с курением)
- подумайте, что провоцирует вас закурить и как вы можете с этим справиться. Избегайте таких ситуаций, постройте план, что вы будете делать, когда у вас возникнет невыносимое желание закурить
- избавьтесь от всех предметов, которые напоминают вам о курении (дома, на работе, в машине)
- постирайте одежду, избавьтесь от запаха табака
- постарайтесь меньше употреблять или совсем отказаться от алкоголя
- регулярно чистите зубы свежей мятной пастой
- носите с собой бутылку с водой
- заручитесь поддержкой родственников или друзей
- выпишите причины, по которым вы хотите бросить курить, и повесьте их на видном месте
- продумайте, как себя вести, если вы окажетесь в месте, где курят (например, носите с собой леденец или жевательную резинку)
- учитесь отказываться от предложения закурить, ассоциируйте себя с некурящими
- старайтесь избегать компаний курильщиков, проводите больше времени с некурящими
- старайтесь справляться с собственным эмоциональным состоянием
- старайтесь не думать о курении, отвлекайтесь на другие дела.
Если вышеупомянутые методы не привели к желаемому результату, следует обратиться к врачу для получения консультации и диагностики. Врач сможет оценить ваш уровень зависимости и назначить соответствующие медицинские препараты, если это будет необходимо и безопасно для вашего здоровья.
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