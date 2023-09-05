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Почему необходимо бросить курить и какие способы помогут избавиться от зависимости

Вторник 05 сентября 2023 13:50
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Почему необходимо бросить курить и какие способы помогут избавиться от зависимости Что поможет бросить курить (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бросить курить быстро и легко - задача не простая. К сожалению, если у вас большой стаж употребления табачных изделий, то за один день попрощаться с этой привычкой не получится. Главное необходима мотивация и сила воли.

Об этом сообщили на сайте Центра общественного здоровья Минздрава.

Как курение вредит организму

Употребление табака - один из основных факторов риска инсульта, даже в малых дозах он негативно влияет на здоровье.

Курение удваивает риск ишемического инсульта и увеличивает вероятность геморрагического инсульта в 4 раза.

Вдыхание вторичного дыма и употребление бездымного табака также повышают риск инсульта. Например, пассивное курение повышает риск инсульта на 20-30%.

Через четыре-пять лет после отказа от курения риск инсульта для бывшего курильщика почти такой же, как и для человека, не курившего всю жизнь

Также около 700 миллионов детей вдыхает воздух, загрязненный табачным дымом.

Как бросить курить

Есть универсальные советы, которые помогают бросить курить. Среди них:

  • измените ваш образ жизни и привычки (здоровое питание, физические упражнения, отказ от активностей, которые ассоциируются с курением)
  • подумайте, что провоцирует вас закурить и как вы можете с этим справиться. Избегайте таких ситуаций, постройте план, что вы будете делать, когда у вас возникнет невыносимое желание закурить
  • избавьтесь от всех предметов, которые напоминают вам о курении (дома, на работе, в машине)
  • постирайте одежду, избавьтесь от запаха табака
  • постарайтесь меньше употреблять или совсем отказаться от алкоголя
  • регулярно чистите зубы свежей мятной пастой
  • носите с собой бутылку с водой
  • заручитесь поддержкой родственников или друзей
  • выпишите причины, по которым вы хотите бросить курить, и повесьте их на видном месте
  • продумайте, как себя вести, если вы окажетесь в месте, где курят (например, носите с собой леденец или жевательную резинку)
  • учитесь отказываться от предложения закурить, ассоциируйте себя с некурящими
  • старайтесь избегать компаний курильщиков, проводите больше времени с некурящими
  • старайтесь справляться с собственным эмоциональным состоянием
  • старайтесь не думать о курении, отвлекайтесь на другие дела.

Если вышеупомянутые методы не привели к желаемому результату, следует обратиться к врачу для получения консультации и диагностики. Врач сможет оценить ваш уровень зависимости и назначить соответствующие медицинские препараты, если это будет необходимо и безопасно для вашего здоровья.

Ранее мы сообщали, что хуже для здоровья - алкоголь или сигареты.

Также мы писали, что делать, если вас "окуривают" в кафе или на остановке.

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