Почему нам трудно довериться партнеру в отношениях и что с этим делать: найдите для себя ответ

Почему мы больше не доверяем друг другу

Травматический опыт

Предыдущие измены, обман, психологическое или физическое насилие запускают в мозгу систему "самозащиты".

"Условно говоря, вы не можете довериться - не потому, что не хотите, а потому, что ваш мозг уже записал: "Доверие - это опасность", - говорит эксперт.

Распространение культуры временности

Встречи без обязательств, "френдзона", быстрые романы - все это формирует иллюзию: если отношения не складываются, новый вариант будет в два свайпа.

"Но мозг не дурак: он все фиксирует. И он точно помнит, что все прошлое быстро обрывалось и поэтому не стоит открываться "первому встречному", - добавляет коуч.

Соцсети и избыток выбора

Постоянный контакт с идеализированными образами отношений в TikTok и Instagram порождает ощущение, что "где-то там есть лучше". Это обесценивает текущие отношения и подпитывает сомнения: "А можно ли этому человеку доверять, если я не на 100% уверен?"

Нестабильность детского опыта

Доверие во взрослом возрасте закладывается еще в раннем детстве. Если родители были эмоционально недоступными, нестабильными или слишком контролировали ребенка, то во взрослой жизни человек либо боится близости, либо не умеет выстраивать безопасные связи.

Как выглядит недоверие в отношениях

Зачастую бывает и так, что оба партнера не осознают, что их поведением руководит мозг, в котором упорно сидит недоверие друг к другу. И понять проблему можно разве что по симптомам.

Потребность постоянного контроля

Страх потери (разрыва) без реальных оснований

Подозрения, ревность, проверки

Нежелание делиться с партнером своими мыслями и переживаниями

Инстинкт самосохранения - "не буду открываться, потому что так безопаснее"

Как жить с недоверием в отношениях

"Я больше не хочу пережить то же самое, "Если откроюсь - меня снова предадут", "Не хочу выглядеть дураком (дурой), если он/она обманет"... Знакомо? Все эти фразы - не о любви. Они - о страхе. А точнее, о потере доверия. Современные отношения - быстрые, удобные, в один клик. Но вот доверие - не о скорости. Оно требует времени, открытости и немного смелости", - объясняет Виталий Курсик.

Он добавил, что мы живем в эпоху измены, ghosting'y, манипуляций и бесконечных историй "как мне снова разбили сердце".

"И поэтому закрываемся. Создаем броню. Улыбаемся - но не впускаем. Но правда в том, что без доверия нет глубины. Есть только обмен ролями и игра в контроль", - подчеркивает эксперт.

Почему так трудно доверять? Потому что доверие - это риск. Потому что есть опыт, где этот риск не оправдался. Потому что нас не научили - как строить отношения на взаимности, а не на страхе потери.

Что можно сделать с недоверием к другим?

Шаг 1. Найдите причину, почему вы перестали доверять людям. Измена в прошлом, трудные отношения с родителями, тревожные привязанности? Понимание причины значительно облегчит вам путь к доверию.

Шаг 2. Говорите с партнером. Если вы уверены, что встретили именно "того" человека - говорите с ним. Ваша уязвимость не сделает вас слабыми. Наоборот - честность запускает механизм эмоциональной связи. Начните хотя бы так: "Мне трудно доверять, потому что раньше я..."

Шаг 3. Не требуйте условия для доверия, а создавайте их. Доверие - это следствие стабильности, предсказуемости и честности. Не заставляйте партнера что-то вам доказывать, но демонстрируйте уважение, открытость сами.

Шаг 4. Будьте терпеливыми, потому что построение доверия - это долгий марафон. Оно не может возникнуть мгновенно или за одну неделю. Но оно имеет способность формироваться постепенно через последовательные действия.

"Что с этим делать? Признать свой страх. Не прятать, не стыдиться, а увидеть его как часть себя. Научиться доверять себе. Потому что если не доверяешь себе - не сможешь и кому-то другому. Двигаться маленькими шагами. Доверие - не тумблер. Оно растет постепенно", - говорит специалист.

Он добавляет, что стоит выбирать тех, с кем вы чувствуете себя в безопасности и не стоит заставлять себя кому-то открываться.

"Доверие - это не эмоция, а результат опыта. Оно не появляется на пустом месте. Иногда путь к доверию начинается с разговора. Например, с собой, а потом со своим партнером. Если сложно - обратиться к специалисту. Даже взрослым и опытным людям нужна помощь, чтобы снова научиться верить в отношения", - резюмирует Виталий Курсик.