Стоит ли меняться ради любви: почему это может быть опасно

Начало новых отношений часто сопровождается внутренним вопросом: а не стоит ли немного измениться, чтобы "подойти", быть удобнее, мягче, энергичнее, интереснее? Такая адаптация кажется естественной, но тонкая грань между "развитием" и "изменой себе" исчезает быстро.

Стоит ли менять ради потенциального партнера и почему это может быть опасно, объяснил в комментарии для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Почему мы стараемся показать лучшую версию себя

Всем хочется нравиться. Особенно тогда, когда кто-то конкретный ловит твой взгляд, вызывает бабочек в животе - и в ответ хочется быть "лучшей версией себя".

"И тут появляется соблазн: "А что, если я немного изменю себя? Стану более удобной. Чуть более сдержанной. Или, наоборот, более громкой. Увлекусь его интересами. Уберу свои "странности" с витрины...", - говорит эксперт.

Он добавил, что мы все так делаем, потому что так хочется - чтобы заметили, полюбили, выбрали.

"Но вот вопрос: а кого именно тогда выбирают? Тебя? Или версию, которую ты слепила специально под кого-то? И сколько времени ты сможешь держать этот образ? Сколько энергии уйдет на то, чтобы быть "той" или "тем"? А главное - сможешь ли ты в таком формате чувствовать себя счастливым?" - продолжает коуч.

Виталий Курсик отмечает, что близость с другим человеком не строится на масках. Она возможна только там, где есть место для подлинности. Со всеми "но", со всеми мелкими (или громкими) странностями, с уникальным набором твоих качеств.

Изменения ради любви - привычная ловушка

В социуме нас учат быть удобными: "девочка должна нравиться", "парень не должен быть слабым". Отсюда - модель: я должна измениться, чтобы быть достойной любви. Проблема в том, что в этих отношениях любят не вас, а ту роль, которую вы играете.

Адаптация - это не всегда плохо

Конечно, отношения требуют гибкости. Но есть принцип: меняться вместе с партнёром, а не под него. Если эти изменения делают вас лучше для самой себя - это развитие. Если они стирают вас - это потеря идентичности.

Страх быть "слишком"

Многие меняются не из-за любви, а из-за страха: "я слишком эмоциональна", "слишком сильная", "слишком требовательная".

"Но вопрос не в вас. Вопрос - ваш ли это человек, если он боится ваших истинных проявлений", - объясняет специалист.

Компромисс или капитуляция

Компромисс - это когда оба меняются. Если только вы подстраиваетесь - это капитуляция, не союз. Такие отношения в конце концов или развалятся, или превратятся в зависимость.

Искренность отсеивает лишних

Быть собой - рискованно. Но это единственный способ найти того, кто действительно вам подходит. И да, определенные люди могут уйти. Но останутся те, с кем не придется предавать себя.

"Да, перемены - это нормально. Но только тогда, когда они идут изнутри. Когда ты меняешься не "для кого-то", а потому, что хочешь расти, развиваться, быть больше собой. Поэтому вопрос не в том, стоит ли меняться. А в том, сможешь ли ты быть счастливым в отношениях, где сначала пришлось спрятать себя?" - резюмирует Виталий Курсик.