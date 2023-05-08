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Почему нельзя ставить зеркало в спальне: народные приметы и научное объяснение

Зеркало в спальне - не лучшая идея (фото: freepik)
Автор: Дмитрий Войналович

В последние годы все больше людей обращают внимание на фэн-шуй - даосское учение о гармонии и балансе энергий в пространстве. Одним из важных правил фэн-шуй является запрет на размещение зеркал в спальне, хотя многие из нас и не придают этому значения…

Что говорят о зеркалах в спальне эксперты и народные приметы - читайте в материале Styler.

Почему нельзя устанавливать зеркало в спальне

Существует научное объяснение, почему это правило должно быть соблюдено.

Как говорят эксперты, зеркало в спальне может создавать негативное воздействие на энергию в комнате. С точки зрения фэн-шуй, зеркало отражает и удваивает энергию, которая уже находится в пространстве.

Таким образом, если в спальне царит негативная атмосфера, например, из-за конфликта между супругами, зеркало может еще больше усилить эту отрицательную энергию.

Также важно понимать, что зеркало в спальне может привести к нарушению сна.

Дело в том, что некоторые люди могут почувствовать неуверенность или беспокойство, если они видят свое отражение ночью. Это в свою очередь может привести к бессоннице и другим проблемам со сном.

Кроме того, зеркало в спальне напротив кровати может создавать излишнюю активность в комнате, особенно, если в нем отражаются яркие лампы или другие яркие предметы.

Что говорят народные приметы про зеркало в спальне

Народные приметы утверждают, что зеркало в спальне может нарушить гармонию семейных отношений и привести к конфликтам между партнерами.

Также считается, что зеркало может привлечь болезни и проблемы со здоровьем.

В некоторых культурах считается, что зеркало в спальне - это своеобразный портал, через который в помещение пробираются злые духи.

Также в некоторых восточных культурах зеркало считается символом "разрыва".

В заключение отметим: решение о том, стоит ли ставить зеркало в спальне, остается исключительно за вами - за хозяевами дома или квартиры. Но если вы хотите обеспечить здоровый и позитивный сон, то лучше все же избегайте размещения зеркал в спальне.

Раньше мы рассказывали о том, что значит примета, когда в доме падает икона.

Также мы писали о том, почему нельзя дарить свечи и заносить их в дом.

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