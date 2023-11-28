Коли найвигідніше купувати телевізор. Думка гравців ринку

Коли краще купувати телевізор? Коли він дешевшає (і чи дешевшає?) Коли можна вибрати з максимального асортименту в магазинах, а не купувати те, що «залишилося»? Разом з брендом Smart-телевізорів KIVI розбираємося в цих питаннях і розвінчуємо міф, що акції, знижки, розпродажі – це обман і нажива для ритейл-мереж.

Як формується цінова політика для споживчої електроніки?

Виробники електроніки залежні від цін на комплектуючі та умов, які виставляють найбільші світові виробництва. Адже дуже мало брендів будують власні фабрики — більшість гаджетів виробляється в Китаї чи інших країнах контрактним методом. Тож на етапі виробництва вплинути на собівартість телевізора можуть глобальні чинники. Так, наприклад, світова криза напівпровідників виникла через зупинку виробництв у Китаї з початком пандемії Covid-19 (звучить, як новина з минулого життя) і спричинила зменшення обсягів виробництва електроніки та зростання цін на них у всьому світі. Такого ж плану чинники – це логістичні проблеми (як приклад, інцидент, коли в 2021 році в Суецькому каналі сів на міль контейнеровоз «Ever Given» і на декілька днів вузький пролив був перекритий для інших суден), пандемії, війни, великі страйки на фабриках і заводах в країнах-виробниках електроніки.

Окрім собівартості, на остаточну ціну для українського споживача істотно впливає курс валют. Укріплення місцевої валюти часто знижує відпускні ціни, але ці зміни не кардинальні.

Як на вартість ТВ впливають безпосередньо ритейлери?

Загалом, ритейл-мережі роблять декілька великих розпродажів на рік, щоб збалансувати попит протягом року та кожен покупець зміг зробити велику покупку. Це періоди на початку весни, коли святкують День святого Валентина та Міжнародний жіночий день (цей період у маркетингу отримав назву Love season), Великодні знижки, кінець літа-початок осені (так званий період Back to School), Чорна п’ятниця та Новорічний розпродаж. В цей час ритейлери встановлюють найнижчі ціни на електроніку, зокрема і на Smart-телевізори. Розмір знижки варіюється та може сягати 50-60% в залежності від бренду, моделі, року випуску та інших багатьох факторів.

Також кожна ритейл-мережа робить великий сезон розпродажу під свій день народження. KIVI рекомендує слідкувати за розсилками мережевих продавців: Comfy, Rozetka, Eldorado та ін.

Порівнюючи динаміку цін на телевізори KIVI протягом року, аналітики бренду зазначають, що найвигідніший для покупки телевізора період — це Чорна п’ятниця (остання п’ятниця листопада кожного року). В 2023 році вона припадає на 24 листопада. Ціни на Чорну п’ятницю справді знижуються до -30% від середньорічної.

Попит реагує відповідно до цінових пропозицій: динаміка купівлі телевізорів KIVI зростає ближче до листопада та грудня (період Чорної п’ятниці та новорічних знижок), та спадає влітку. Ритейлери та виробники забезпечують зростаючий попит і дарують знижки саме тоді, коли вони дуже потрібні, адже в цей час покупці зайняті придбанням подарунків собі та близьким, а також оновлюють свої гаджети на більш нові моделі.

А є різниця, де купувати телевізор?

В Україні немає різниці, в якій області чи в якому місті купувати електроніку: найбільші мережеві ритейлери представлені всюди і всюди тримають ціни на конкурентному рівні. Можливо, поодинокі бізнеси можуть встановлювати вартість, яка буде відрізнятися, але є ризик натрапити на сірий імпорт чи б\в-техніку. Якщо продавець не заявляє цього у своїй комунікації, то вважайте, він обманює своїх покупців, які хочуть купити товар як новий і не підозрюють про його походження.

Бренди хочуть, щоб їх обирали

Споживча електроніка — це загалом дуже конкурентний ринок. Тож кожен виробник прикладає максимум зусиль, щоб зменшити ціну на свій товар, зберігаючи при цьому якість.

Враховуючи шалену конкуренцію серед виробників, практика робити велику націнку, щоб потім зробити «знижку -90%» вже відходить у минуле. Тому все частіше зустрічаються розпродажі на Чорну п’ятницю зі знижками на рівні -20% чи -30%. До прикладу, в 2021 році (остання зібрана статистика) ціна на окрему модель Smart TV KIVI протягом року становила в середньому 14 тис грн, на Чорну п’ятницю — 12 900 грн, і в середині грудня вона повернулася до попереднього значення близько 14 тис грн.

В цілому, рекомендація покупцям одна: по можливості робити великі покупки електроніки в офіційних мережах ритейлу, щоб бути упевненими в реальності знижок, а також слідкувати за динамікою цін напередодні періодів знижок, щоб обрати найвигіднішу пропозицію. Успішних та вигідних покупок!