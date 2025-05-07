Почему нельзя ложиться спать голодным: ответ вас удивит

Почему нельзя ложиться спать голодными

По словам эксперта, если вам захотелось есть перед сном, то это может свидетельствовать о том, что у вас был очень изнурительный день и вы не добрали за день то количество нутриентов, которое будет способствовать восстановлению во время сна.

Игнорировать голод и ложиться спать - не лучшая стратегия, потому что для того, чтобы восстановиться во время сна, нужно достаточное количество белков, жиров, углеводов и других витаминов и минералов.

Поэтому важно обратить внимание на рацион.

"Если "голод перед сном" - это разовая акция, пойдите поешьте. Лучше, конечно, съесть нормальный прием (белки, жиры, углеводы), если такой возможности нет - пусть это будут сложные углеводы и овощи. Если голод не сильный и вы знаете, что поели в течение дня нормально - можно банан или манго", - добавила эксперт.

Яблоко или груша - не лучший вариант, потому что вы вряд ли утолите голод и все равно не сможете уснуть.

Влияние голода на сон

Голод может мешать заснуть или вызывать пробуждение ночью. Организм, испытывая недостаток энергии, может повышать уровень кортизола (гормона стресса), что ухудшает качество сна.

К тому же, если организм регулярно не получает питательных веществ на ночь, это может повлиять на метаболизм, заставляя тело "экономить" энергию, что тормозит сжигание жира.

Также во время сна организм может начать использовать мышечную ткань в качестве источника энергии, если не получает достаточно питательных веществ, особенно белков.