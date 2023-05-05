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Почему нельзя стирать одежду перед сном: важная примета

Почему нельзя стирать перед сном (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто из-за работы не хватает времени, чтобы постирать одежду днем, поэтому все делают вечером. Однако существует примета, что нельзя стирать перед сном. В частности, такими действиями можно вовлечь негативную энергетику в дом.

Почему нельзя стирать одежду на ночь - читайте на Styler ниже.

Почему нельзя стирать на ночь

Считается, что переход, когда день заменяется ночью, имеет особую энергетику.

Существует мнение, что ночь - это самое "удобное" время для всяческой нечисти. Поэтому нельзя оставлять белье сушиться на ночь - как на улице, так и внутри жилья. Согласно примете, вещи могут привлечь к себе злые силы или отрицательную энергетику.

Также считается, что оставленная сушиться на ночь одежда может "набраться" отрицательной ночной энергетики и затем вызвать головные боли у человека, который будет его носить.

Кроме того, еще у наших предков было негативное отношение к лунному свету. Считалось, что одежда, высушенная под таким светом, может притягивать к себе неудачи и болезни.

Когда лучше стирать

Лучше стирать одежду перед обедом. Одежда, выстиранная в это время, сможет защитить своих владельцев от негатива.

К тому же лучшим днем для стирки является среда. Согласно поверью, понедельник был плохим днем для такого занятия, ведь потом всю неделю придется сушить постиранные вещи.

Вторник - стирка в этот день может привлечь в семью беду. Пятница была нейтральной для этого занятия и не предвещала ничего дурного.

Также запрещается стирать по праздникам, чтобы не привлечь неудачи.

Ранее мы сообщали, почему опытные хозяйки не используют режим быстрой стирки.

Также мы писали о 6 ошибках во время стирки, из-за которых одежда остается грязной и жесткой.

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