Почему нельзя пить минеральную воду каждый день и к каким проблемам это приводит

Полезна ли любая минеральная вода

Польза минеральной воды зависит от входящих в ее состав минералов. А также их количество. Если таких солей меньше 1 грамма на литр - это обычная столовая вода. Ее можно пить без ограничений. Если больше - это уже минеральная вода.

Минеральность воды зависит от месторождения и того, с какими горными породами вода контактировала под землей.

Минеральная вода бывает гидрокарбонатной, сульфатной, хлоридной или смешанной. И каждая из них имеет свои лечебные свойства. Например, гидрокарбонатная помогает при повышенной кислотности желудка, а хлоридная - при пониженной.

Соответственно минеральную лечебную воду должен назначать медик исходя из состояния здоровья человека.

Как может навредить минеральная вода

Неправильное питье минеральной воды чревато негативными последствиями для здоровья. В частности, злоупотребление таким напитком может повысить кислотность настолько, что приведет к предязвенному состоянию. Или может увеличить давление.

На лечебных минеральных водах производители ставят отметку о том, что этот напиток не можно употреблять дольше в течение определенного срока - например, не дольше 3 месяцев.

Поэтому обязательно всегда проверяйте этикетку и контролируйте, сколько времени вы пьете эту воду. Делайте перерыв в несколько месяцев в ее потреблении.

Если минеральная вода обогащена кальцием, то при чрезмерном употреблении напитка можно получить осложнение и превышение содержания этого элемента в крови.

Тогда ускоряется процесс свертывания крови, что чревато образованием тромбов. И, как следствие, возникают инсульты и инфаркты. Кальций также может откладываться на клапанах сердца, что в дальнейшем приведет к аритмии.

Также важной характеристикой является то, газирована ли вода. В небольшом количестве употребление такой не принесет вреда, но при постоянном потреблении она может вызвать вздутие живота и развитие болезней.