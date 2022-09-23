Почему нельзя надевать старинные вышиванки на фотосессии, выставки и свадьбы

Уроки на ошибках… музейных экспертов

У нас с мужем есть достаточно большая коллекция старинной одежды. Она не появилась сразу. С каждым новым предметом пополнялась не только наша коллекция, но и знания об уходе, историческом значении и хранении аутентики.

Помню, как некоторые музеи проводили показы на живых моделях старинной украинской одежды. Иногда даже сами сотрудники музеев ее надевали. Тогда нам казалось, что если люди, которые профессионально должны разбираться в аутентике и правилах хранения экспонатов так делают, то в этом нет ничего плохого. К сожалению, мы даже несколько раз давали верхнюю одежду из своей коллекции на такие музейные показы. Но это продолжалось, к счастью, недолго.

Позже мы выяснили, что так поступать не стоит, по музейным стандартам надевать на людей старинную одежду вообще запрещено. Со временем мы открыли для себя кодекс музейной этики, а с ним и нормы закона Украины "О музеях и музейном деле". Изучали стандарты и опыт балтийских, немецких и польских музеев. Поняли, что носить старинную аутентику - ужасная практика и больше этого не повторяли. И теперь делимся знаниями и опытом с другими, поскольку сохранить историческую ценность украинской культуры - часть нашей идеологии.

Без плохой энергетики: вред для здоровья

Когда-то услышала, как женщина рассказывала, что у нее болела голова после того, как она надела старинную рубашку. По ее мнению, причина тому - плохая энергетика бывшей владелицы. Это, кстати, одна из первых причин, почему не стоит носить аутентику. Нет, дело не в плохой энергетике, а во вредителях, грибках и бактериях, которые могут жить в ткани.

Дело в том, что рубашка - это нательная одежда, фактически нижнее белье. Ее хранили много лет в условиях, обычно неизвестных нам. Поэтому важно понимать, что в ткани по всей вероятности есть вредители или бактерии. Вывести их сложно даже профессиональными средствами, а некоторые не выводят ничем (споры выдерживают температуру от -270 до +150 градусов по Цельсию).

Да, старинная рубашка может выглядеть чистой, но покупая ее на антикварном рынке, вы не знаете у скольких людей она была до вас, кто ее носил, в каких условиях ее хранили, и каких невидимых глазу "квартирантов" вы покупаете вместе с ней. Даже наследуя рубашку бабушки, которую годами хранили в сундуке, никто не может гарантировать, что там не было плесени. И вы этим всем дышите и прикасаетесь к телу. Так что надевать старинную одежду не желательно даже с позиции гигиены и безопасности для здоровья.

Уважение к культуре

Каждая рубашка - возможность вживую увидеть настоящее культурное наследие нашей страны. Нам очень повезло, что в Украине сохранилось много старинных вещей и украшений.

Может показаться, что когда такие вещи одевают для фотосессии, съемок, показов и т.д. - популяризируют украинскую культуру, но это не так. Таким образом, ее наоборот фактически уничтожают. И на то есть несколько причин:

Свет портит ткань. И не только вспышки фотокамер, но и прямые солнечные лучи и рассеянный дневной свет - вредят ткани и вышитому орнаменту. Ткань рушится, а красители и пигменты теряют свой цвет. Волокна тканей изнашиваются. Даже когда мы надеваем старинные вещи только "для нескольких кадров", они все равно контактируют с телом, потом, косметикой, моющими средствами, водой, утюгом. Все это никак не способствует сохранению. Плохой пример. Нам может показаться, что нет ничего плохого, если сделать одну фотографию в аутентике для себя или для рекламы бренда, но это ошибочное мнение. Чем больше все видят фоточки людей в древних костюмах в современном обиходе, тем быстрее складывается представление, что это нормальная практика, и тем быстрее уничтожение наследия становится для нас "нормой". А это неправильно, нет столь высокой цели, которая компенсировала бы уничтожение культурного наследия.

Будем питать культуру и уважать ее творцов. Мы хотим, чтобы искусством наших предков смогли насладиться и наши дети и внуки. Наилучшая же популяризация - это изучать и исследовать народное искусство, понимать его разнообразие, оцифровывать сохранившиеся образцы и делиться своим увлечением с другими. И для этого совсем не нужно "популяризировать" на живых моделях, вполне можно делать это бесконтактно - на страницах книг, через фотографию или благодаря технологиям 3D.

А если очень хочется?

Бывают символические моменты, когда, например, на свадьбу или важный день хочется надеть вышиванку прабабушке. Как вариант можно вышить копию рубашки самостоятельно или заказать. Именно поэтому у нас, как коллекционеров, и возникла идея создать онлайн-конструктор, где можно фактически разработать и отшить реплику рубашки. Таким образом, мы закрывали и свои потребности, потому что понимали, что носить нашу коллекцию не можем, поэтому нашли такой выход. Это философия нашего бренда - сохранить культурное наследие и вместе с тем иметь возможность продолжить и развивать традицию.

Также можно пойти дальше, сделать не просто реплику, а скомбинировать собственную композицию, основанную на исторических образцах, именно так работает наш конструктор рубашек. В заключение, и кроме нашего онлайн-конструктора, существует достаточно вариантов, где можно приобрести современную качественную вышиванку, не шароварщину, а именно оригинальную, или наоборот, классическую традиционную одежду.

Прекрасно, если сохранение истории и культурного наследия - станет нашей общей целью. Уважение к старинной одежде, украшениям, бытовым вещам - это уважение к нашей стране. Нам посчастливилось насладиться этим искусством вживую, так что сделаем все возможное, чтобы и последующие поколения имели такую возможность.