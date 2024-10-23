Почему нельзя пугать детей тем, что к ним Святой Николай не придет

Шантаж

Это ужасное и инфантильное утверждение: тот, кого с нетерпением ждут, может не прийти или подарить подарок другому. Родителям не стоит использовать фигуру святого в своих целях - в ситуациях, где они не в состоянии наладить контакт с ребенком или хотят быстро добиться эффекта послушания. Угроза, что самый ожидаемый святой детства может не прийти - очень мощный шантаж.

Скрытое насилие

В таких словах со стороны родителей есть и скрытое насилие, потому что фактически они искажают восприятие ребенка - как святого, так и Бога в целом. Ребенок фактически слышит от родителей ложь. А должно слышать совсем иначе: "Бог всегда любит тебя", "Он никогда не перестанет любить тебя, и рад, что придет к тебе".

Используя такие угрозы родители снижают образование до уровня поведения ребенка и совсем нивелируют гораздо более глубокие сферы: переживания, потребности, ценности.

Модели отцовства, основанные на негативе, в отличие от любви и принятия, хорошо зарекомендовали себя и вне праздников. Не надо святых, достаточно родителям сказать, что они сами перестанут их любить и уйдут от них.

Отмена любви

Вариантов много: "Оставлю тебя здесь и никогда не вернусь", "Отдам тебя этому дядюшке", "Продам тебя в магазине", "Отдам в детский дом", "Найду другого вежливого ребенка".

Такие слова чрезвычайно разрушительны и шокируют для ребенка - особенно, когда он сердится, плачет, испытывает тяжелые для него самой эмоции, с которыми не может справиться и когда ему нужен взрослый, который поможет.

Для ребенка связь с родителями является первой и самой важной в мире - животворной во всех смыслах. Взрослый человек - это тот, от которого зависит жизнь ребенка. Начиная с физического употребления, заканчивая бесконечными объятиями, которые оградят от угроз этого мира. Быть оставленным – это конец жизни.

Не пугайте детей

Угрожая отказаться или лишить любви, родители учат ребенка, что он должен как-то заслужить любовь, а его право на существование не совсем очевидно. Ребёнок учится, что не имеет права ошибаться или даже получать поддержку, когда еще не может с чем-нибудь справиться.

В такой системе родители становятся теми, кто только навязывает желаемое поведение, а не теми, кто помогает ребенку развивать способности, чтобы он лучше справлялся с вызовами жизни.

И угрозы с отказом любить дают только кратковременный эффект. На самом деле, ребенок, родители которого всегда говорят "я всегда буду тебя любить", получает совсем другую мотивацию для своего развития. Благодаря любви и присутствию родителей, она может научиться бороться буквально со всем.