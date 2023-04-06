Почему нельзя два дня подряд носить одну и ту же одежду: важно объяснение

Гигиена

Ходить в одних и тех же вещах поднимает важный вопрос о внешнем виде и впечатлении, который вы создаете в глазах окружающих. В общем, есть много стойких дезодорантов и духов, но вряд ли они заменят свежесть, которую даст стирка.

Фитнес тренеры сталкиваются с этим правилом каждый день. Особенности работы просто не позволяют ходить в одном и том же два дня подряд - постоянные физические нагрузки становятся катализатором неприятных запахов.

Однако, если ваш гардероб невелик, всегда есть возможность комбинировать вещи между собой так, чтобы каждый день носить свежие вещи. Все зависит от личных мотивов и среды, в которой человек проводит свое время.

Сыпь на теле

Ежедневная стирка - сложная вещь, но если вы страдаете от кожных покраснений или высыпаний на спине или грудной клетке, следует менять одежду каждый день.

Нужно помнить, что на грязной одежде обитают и размножаются бактерии, там остаются остатки пота, поэтому кожные поры забиваются. Отмершие клетки вместе с потом приводят к покраснению и раздражению кожи.

Тело начинает неприятно пахнуть

Все хотят стирать одежду как можно реже. Однако она постоянно контактирует с разными запахами. Бактерии и микробы обожают пот, и их сочетание приводит к неприятному запаху тела.

Микробы других людей

Кроме своих микробов, человек собирает и микроорганизмы других людей. Чаще свои же микроорганизмы переносятся на нашей одежде и есть риск собрать бактерии других.

Однако, они не так и безопасны, поэтому это приведет к раздражению кожи.