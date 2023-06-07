Почему мобильный телефон начинает "тупить": 5 основных причин

Мало свободного места для хранения

Чем больше фотографий и видеоклипов вы храните на устройстве, тем больше памяти используется.

Загруженные программы и игры, как правило, сильно перегружают процессор, замедляя его работу. Самое простое решение - удалить все, что вы не используете, или сохранять фотографии и видео на внешнем жестком диске.

Операционная система устарела

Обновление операционной системы устраняет множество проблем, замедляющих работу мобильного телефона. Оно улучшает возможности вашего устройства и оптимизирует его скорость.

Кэш или память телефона заполнены

При использовании устройства в кэше и оперативной памяти хранится много данных из приложений и просмотра веб-страниц. Впоследствии это занимает все больше памяти.

Поэтому следует регулярно удалять историю просмотров, очищать кэш приложений и перезагружать мобильный телефон.

Вирусы на смартфоне

Если вы недавно загружали приложения и получали подозрительные сообщения, то на вашем телефоне есть вирусы. Устранить его можно с помощью специального антивируса.

Также следует постоянно проверять телефон, чтобы вирусы не тормозили телефон.

Физическое повреждение

Если телефон часто падает, проблемы в его работе могут быть вызваны физическими повреждениями. Такую проблему нельзя решить вышеперечисленными способами, поскольку на ситуацию сможет повлиять только ремонт.