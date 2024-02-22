Почему мы забываем сны и как научиться их запоминать

Что нужно знать про сон

Человеческий сон не цельный, он разделен на циклы, а внутри каждого цикла - несколько фаз сна.

Ученые разделяют их так: фаза медленного и фаза быстрого сна. Большинство сновидений возникают в фазе быстрого сна - мозг себя во время этой фазы ведет так, как будто мы не спим. Сны, которые мы видим в фазе медленного сна менее детальные и сюжетные, поэтому они запоминаются хуже.

Каждый цикл сна занимает 90-120 минут и за ночь мы проходим через 4-5 таких циклов, если спим в среднем 7-9 часов. В первую половину ночи у нас обычно медленная фаза, во вторую половину - быстрая. Поэтому ближе к утру мы часто видим яркие и длительные сны.

Почему мы не запоминаем сны

Гипотеза 1. Постоянный недосып. Если вы недостаточно спите, то фаза короткого сна сокращается, как и возможность увидеть, что-то яркое и запоминающееся. Если вы проснулись по будильнику с ощущением, как будто и не спали - вы проснулись в медленную фазу сна.

Стоит отметить, что некоторые препараты могут подавлять фазы сна. Например, антидепрессанты задерживают начало фазы быстрого сна или сокращают ее продолжительность. Подобный эффект имеет алкоголь.

Гипотеза 2. Во время сна нейроны активно забывают информацию. В одном из исследований выяснили, что во время фазы быстрого сна происходит активное забывание ненужной информации. Это необходимо, чтобы не перегрузить мозг лишней информацией и запомнить нужную. В этом участвуют специальные нейроны, которые также участвуют в синтезе гормона, отвечающего за контроль сна и аппетита. Ночью они имеют действие на гиппокамп, которые участвует в формировании воспоминаний.

Гипотеза 3. Гиппокамп просыпается чуть позже вас. Возможно, у людей разные участки мозга могут засыпать в разное время. Как показало одно из исследований, гиппокамп, вероятно, отходит ко сну одним из последних. Всю ночь он активно формирует воспоминания о событиях дня и посылает их в кору мозга.

Ученые предполагают, что если гиппокамп засыпает позже, то и просыпаться он может с задержкой. Получается, что есть небольшое окно - когда гиппокамп еще не проснулся и не может записать наше воспоминание о сновидениях.

Гипотеза 4. Структура сна не подходит для хранения. В отличие от воспоминаний о реальных событиях, сны не поддаются логике и наша память не предназначена для хранения такой фантасмагории. Иногда сны вообще не имеют никакого сюжета и могут быть набором случайных мыслей и картинок.

Как запоминать сны

Для начала нужно обеспечить все для полноценного сна и обязательно - для фазы быстрого сна. Нужно высыпаться, избегать алкоголя перед сном и стараться просыпаться в быструю фазу сна. Для этого существуют специальные устройства, которые определяют, когда вы находитесь в нужной фазе и начинают вас будить.

Если сон не успел ускользнуть, то постарайтесь сразу же после пробуждения его записать или кому-нибудь рассказать. Это поможет сохранить как можно больше деталей сновидения. Можно даже завести дневник снов и перечитывать сны через некоторое время.