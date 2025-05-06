Почему мы больше не умеем мечтать и как это исправить: объяснение ученых

Что обнаружили ученые

Исследование провели психологи из Университета Флориды вместе с коллегами из Гарварда и Университета Вирджинии. Участникам эксперимента предложили сесть в тихой комнате и подумать о чем-то приятном и полезном. Без гаджетов, шума или задач - просто мечтать. И тут начались сложности.

Часть участников призналась, что не смогли даже придумать что-то, о чем хотели бы помечтать. Другие теряли концентрацию. Некоторые настолько не выдерживали тишины, что просили изменить задание.

А в предыдущем исследовании той же группы участники даже предпочли получить слабый электрошок, чем остаться один на один с мыслями.

Почему это происходит

Профессор Эрин Вестгейт, которая возглавляла исследование, объяснила: проблема не в том, что люди не хотят мечтать, а в том, что не умеют.

"Мы привыкли к постоянной стимуляции - ленты соцсетей, сериалы, чаты, рабочие задачи. Умение представлять что-то абстрактное, не связанное с реальностью, постепенно теряется. Сознание больше не успевает перейти в режим творческого воображения", - пояснила ученая.

Как правильно мечтать

Ученые убеждены, что способность мечтать - это мышца, которую можно натренировать. Вот что они советуют:

1. Выделите специальное время для фантазий. Хотя бы 5-10 минут в день.

2. Избегайте отвлекающих факторов - гаджетов, шума, разговоров.

3. Задавайте себе вопросы: "А как бы выглядел идеальный день?", "Что было бы, если бы...?".

4. Не ждите мгновенного результата. Сначала будет скучно - это нормально.

Зачем это нужно

Мечты не только украшают обыденность. Они улучшают настроение, снижают уровень стресса, стимулируют креативность и помогают в принятии решений.

Человек, который не мечтает, рискует потерять способность видеть перспективу, жить со смыслом и стремиться к изменениям.

Психологи отмечают, что фантазирование - это не бегство от реальности, а способ с ней справляться.