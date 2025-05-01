Додумывание за других: как выбраться из ловушки, которая разрушает отношения

Привычка додумывать за других - это очень распространенная модель поведения, которая может казаться невинной или даже полезной (якобы помогает "читать" людей). Тем не менее это настоящая ловушка, которая способна разрушать отношения, вызывать недопонимание, усиливать тревожность и портить жизнь как тому, кто додумывает, так и его окружению. Как распознать эту привычку и выбраться из ловушки, которая все разрушает?

Что такое додумывание за других, как это мешает вашей жизни и что поможет выбраться из этой ловушки, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.

Что такое "додумывание за других"

Это процесс приписывания другим людям мыслей, чувств, намерений или мотивов без прямого общения и проверки, на основе собственных предположений, страхов или предыдущего опыта. Это своего рода "чтение мыслей", которое не имеет реальной основы.

Например:

"Он не отвечает на сообщения - значит, игнорирует меня"

"Они, наверное, смеются надо мной"

"Шеф не сказал спасибо - значит, недоволен"

Почему это ловушка?

Потому что это иллюзия понимания. Когда вы додумываете, вы реагируете не на реальность, а на собственную интерпретацию, которая часто является ошибочной. Это ведет к ложным выводам, неправильным реакциям и разрушает:

Доверие: вы реагируете не на действия человека, а на собственную фантазию

Портит отношения: обиды, ревность, агрессия из-за "придуманного"

Подпитывает тревожность: мозг учится тревожиться без причины

Отдаляет от реальности: вы не знаете правду, но верите в свой сценарий

Почему люди постоянно что-то додумывают

Преимущественно это додумывание происходит подсознательно и мы даже не фиксируем в голове, что уже приписали кому-то несуществующие чувства, эмоции и мысли. Но есть абсолютно реальные причины, почему мы так делаем:

Страх неизвестного: лучше плохое "понятное", чем открытый вопрос

Низкая самооценка: человек убежден, что с ним не могут обращаться хорошо

Опыт из прошлого: мозг автоматически повторяет старые шаблоны

Потребность в контроле: "Если я пойму, почему это произошло, мне будет легче"

Объяснение коуча

"Наверное, он раздражен... Я что-то не то сказала?.."

"Она точно что-то скрывает. Но как иначе объяснить ее тон?"

"Знакомо? Это и есть додумывание - когда мы приписываем другим людям мысли, намерения или эмоции, которых на самом деле не слышали и не видели. Почему мы это делаем? Потому что мозг хочет ясности. А еще - защитить нас от боли. Если что-то кажется непонятным или тревожным, наш разум сразу набрасывает "логическую" версию событий: он меня игнорирует - значит, уже не любит. Она что-то не договаривает - значит, изменяет. И понеслась", - говорит эксперт.

Он добавил, что такая самодеятельность мозга имеет побочный эффект - разрушает отношения, доверие, внутреннее спокойствие.

"Потому что пока мы думаем вместо других, мы не даем им шанса быть настоящими, не оставляем пространства для искреннего диалога", - отмечает Виталий Курсик.

Как понять, что вы додумываете?

Вы часто чувствуете себя обиженными/злыми, тревожными после общения, не выяснив причину.

Вы делаете выводы об отношении к вам на основе косвенных признаков (тон голоса, выражение лица, короткие ответы, невозможность поговорить)

Вы избегаете прямых вопросов типа "Что ты имел/имела в виду?", "Как ты себя чувствуешь?", "Почему ты так поступил/поступила?".

Вы часто прогнозируете негативную реакцию другого человека и действуете, исходя из этого прогноза.

Молчание собеседника вызывает у вас поток негативных мыслей о том, что он/она думает.

Что с этим делать?

Замечайте: когда вы "уже все поняли", спросите себя: а откуда я это знаю? Это факт или предположение?

Спрашивайте напрямую. Да, это страшно. Но гораздо лучше, чем жить в иллюзиях. "Что ты имел (имела) в виду?", "Я правильно тебя понял (поняла)?"

Отделяйте чувства от фактов: "мне кажется, что он злой" - не значит, что это правда. Просто вам так кажется. Научитесь различать то, что вы видели/слышали (факт) и то, что вы подумали об этом.

Научитесь выдерживать неопределенность. Примите, что вы не можете знать все наперед. Незнание - это нормально. Нет нужды заполнять пробелы воображаемыми сценариями.

Не спешите с выводами. Иногда человек не отвечает на звонок, потому что действительно занят.

Не выпускайте на волю эмоции. Не стоит начинать шторм с эмоций, когда у вас недостаточно реальной информации. Ждите фактов. Или откровенного разговора.

Работайте с тревожностью. Чем больше внутренней стабильности, тем меньше потребности в фантазиях.

Фокусируйтесь на себе. Вместо анализировать "что там у него/нее в голове", сосредоточьтесь на своих чувствах и потребностях. И выражайте их ясно.

"Додумывание - это попытка контроля. Но настоящая связь рождается не там, где все предусмотрено, а где есть открытость и честность. А если пока трудно различать фантазии и реальность - можно обратиться к коучу. Потому что иногда кто-то снаружи поможет увидеть то, что самим заметить трудно.