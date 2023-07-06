Почему люди верят фейкам в интернете и их распространяют: ученые сделали неожиданное заявление

Недостоверная информация в социальных сетях очень быстро распространяется и многие люди склонные верить этим фактом, их распространять и убеждать других в их правдивости. Ученые обнаружили интересный фактор, из-за которого лживая информация быстро распространяется в сети.

Исследователи из департамента экономики, философии и компьютерных наук Северо-восточного университета Лондона с помощью современных технологий, и анализа поведения пользователей в социальных сетях выяснили, как же распространяется лживая информация в социальных сетях.

Ученые отмечают, что с появлением социальных сетей количество неправдивой информации кратно возросло и даже для самой абсурдной теории можно найти подтверждение. Люди с разной успешностью справляются с тем, как отличать правду от фейка в интернете.

Исследователи взяли данные из социальных сетей и соединили их с искусственными данными, создали симуляции сообществ, которые обмениваются информацией. В результате получился интерактивный проект, где каждый желающий может посмотреть результаты.

В качестве примера ученые предоставили результаты наблюдения за одной из симуляций, которая состояла из врачей. Их задачей было определить, какое лекарство из двух лучше. Сначала лекарство Б было лучше, чем А, но врачи в симуляции об этом не знали.

Если все идет хорошо, то после нескольких испытаний и обмена информацией врачи меняют свои начальные позиции и в итоге приходят к консенсусу, что лекарство Б действительно лучше. Зависит от того, как именно построена сеть - каждый человек общается с каждым или каждый общается только с двумя - новость о лекарстве Б распространяется с разной скоростью.

В зависимости от плотности и размера сети врачей, даже маленькая ложь может распространиться на всех участников симуляции. Если один врач соврет об эффективности препарата, то через некоторое время все врачи начнут распространять лживую информацию.

Также в симуляции нашли эффект Золлмана - в сети большей связности ошибочное утверждение будет распространяться быстрее и эффективнее. В общем и целом, результаты показали, что люди могут поверить в фейк не только из-за личных качеств, но и из-за того, как распространяется информация между людьми и в какую информационную среду они погружены.