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Почему люди хейтят других, особенно в соцсетях: психолог рассказала всю правду

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Пятница 09 июня 2023 17:36
Почему люди хейтят других, особенно в соцсетях: психолог рассказала всю правду Почему люди хейтят других (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Очень часто мы сталкиваемся в соцсетях или реальной жизни с хейтом. Одни на это не обращают никакого внимания, а другие воспринимают близко к сердцу. Однако причины оскорблений не лежат на поверхности, а значительно глубже.

О причинах хейта рассказала психолог Надежда Антоняк в своем Instagram.

Причины хейта

Зависть

За оскорблениями на самом деле стоят скрытые желания хейтера, в которых ему сложно, стыдно или страшно себе признаться. У него недостаточно ресурсов для осуществления этого желания. К этому же, таким образом, человек самоутверждается за ваш счет.

Агрессия

Человек вас оскорбляет скорее всего за то, что у вас что-то получилось, а у него нет! Также возможно раздражает ваше смелое поведение, которое он не может себе позволить. Просто понимайте, что хейтер сердится не на вас, а на себя. Вы просто зацепили человека за живое и он направил на вас свою агрессию.

Обида

Цель хейта - обесценить вас и ваши достижения. Любое оправдание успеха - эскорт или любовница, состоятельные родители, меркантильность только не вы сами. Человеку проще убедить себя в том, что вы хуже, чем смириться с тем, он так не сможет и начать менять свою жизнь.

Хейт в соцсетях

Причины оскорблений в соцсетях те же, что и упоминались ранее. Однако есть несколько нюансов. Хейтер не увидит глаз своей жертвы в момент нападения, не будет бояться, возможно, агрессивного вербального или даже физического ответа.

Социальные сети позволяют выразить свою позицию без анализа собственных мнений, без оценки реальной ситуации и в то же время не нести никакой ответственности.

В любой момент человек, оскорбляющий других, может остановить все в одностороннем порядке: не читать фидбеку или просто заблокировать другого пользователя соцсетей.

К тому же следует помнить, что хейт – это всего-навсего неконструктивная критика, которую не стоит воспринимать серьезно.

Также понимайте, что обиды это вообще не о вас, это о хейтере. Вы просто выступили триггером, поднявшим сильный пласт эмоций у человека.

Раньше мы объясняли, как чувствовать себя более энергичным.

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