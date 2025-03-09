Почему люди боятся много зарабатывать: эти психологические блоки вас останавливают

Как выявить финансовые блоки в мозгу

Чтобы проверить, что вы на самом деле думаете о возможности зарабатывать больше, начните с небольшого теста на проверку вашего сознания. Прочитайте фразы, и выберите ту, которая больше всего описывает ваше состояние и отношение к деньгам сейчас:

можно много работать и много зарабатывать

можно много работать и мало зарабатывать

можно мало работать и мало зарабатывать

можно мало работать и много зарабатывать

"Большинство украинцев чаще всего выбирают первый или второй вариант, а мечтают о четвертом", - резюмирует эксперт.

Анна Щербий-Шендоган (фото: личный архив)

Почему мозг защищает от больших денег

Привычный статус как безопасность

Рептильная часть мозга человека отвечает за безопасность и размножение.

"Безопасность для мозга – это постоянно быть в зоне комфорта. Человек привыкает к определенному уровню дохода и образу жизни. А большие деньги и возможность зарабатывать – это выход из этой зоны безопасности. Поэтому каждая новая идея сначала воспринимается мозгом как нечто опасное и в мыслях проживаются худшие сценарии", - объясняет Анна.

Например, вы мечтаете открыть бизнес, а мозг рисует в воображении, как вы его можете потерять. Таким образом ему важно защитить вас от любых изменений.

Исследования показывают, что люди, которые внезапно получают большие суммы, быстро их тратят. Это происходит из-за того, что подсознание ищет способы вернуться к привычному статусу.

"Многие видят картинку успешного успеха в социальных сетях и не видят количества попыток и провалов. Поэтому большинство людей обесценивают долгий путь и часто видят это как внезапное везение. И поэтому также надеются на быстрые деньги", - рассказывает психолог.

Страх перемен и общественное давление

Большие деньги – это о больших переменах, когда друзья и родственники будут смотреть на вас иначе.

"Просить в долг, кто-то может завидовать. Эта вероятность может подсознательно спровоцировать саботаж успеха. Человек не хочет быть "плохим" в глазах близких, боится возможной конфронтации, не умеет отказывать, поэтому решает даже не начинать зарабатывать больше", - говорит Анна.

Отсутствие финансовой грамотности

Если человек не умеет взаимодействовать с деньгами, он может поддаваться эмоциональным тратам, неразумно инвестировать и тому подобное. Отсутствие этих знаний может привести к быстрой трате средств.

По ряду причин мозг пытается защитить человека от больших заработков (фото: Freepik)

Чувство вины за успех

"Некоторые люди бессознательно считают, что большие деньги – это что-то нечестное или что они не заслуживают их. Это может быть последствием воспитания, общественных установок или убеждений, сформированных в детстве. Если человек решит зарабатывать больше, в его сознании его семья может от него отказаться. А исключение из родовой системы – один из самых больших страхов", - объясняет эксперт.

Страх ответственности

Финансовый рост требует принятия важных решений, делегирования задач, набора команды, выстраивания четкой стратегии и постоянного движения. Для многих это дополнительный стресс, и подсознательно они могут избегать этой нагрузки. Поэтому решают, что лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе.

Отсутствие поддержки окружения и неверие в себя

Если в ближайшем кругу нет людей, которые мотивируют и поддерживают финансовый рост, это может создать психологический барьер. Поэтому важно проанализировать все свои действия и вспомнить все моменты, когда вам уже удавалось зарабатывать больше.

К тому же найдите такое окружение, у которого с вами общие цели. Разделите свой путь к первому миллиону с вашими коллегами.

Как разблокировать свои финансовые возможности

Анна Щербий-Шендоган дает такие советы:

проработать убеждения, которые вас ограничивают и понять, что именно мешает вам зарабатывать больше.

создать финансовую стратегию – подсчитать, сколько вы заработали за последние 6-12 месяцев. Если вы видите рост и довольны им, тогда хорошо. Если не удовлетворены, с помощью коучинговых сессий можно выстроить свой путь от вашего нынешнего дохода до суммы, которую вы хотите зарабатывать.

окружить себя средой, которая вас поддерживает. Посещайте нетворкинги, встречи, знакомьтесь с людьми онлайн, которые близки вам по духу.

изучать финансовую грамотность и применять знания на практике.

работать с ментальными установками, чтобы избавиться от чувства вины за успех и страха ответственности.

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