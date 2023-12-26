Почему у людей растут зубы мудрости: ответ ученых

Зубы мудрости - это третий набор коренных зубов, расположенный в самой задней части рта. Они выглядят так же, как первые и вторые моляры, но иногда могут быть немного меньше.
Какое значение имеют зубы мудрости и для чего они нужны людям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation.
Зубы, которые появляются последними из 32 зубов в возрасте от 17 до 25 лет, обычно называют зубами мудрости. Но далеко не у всех вырастают все 4 зуба мудрости. А у некоторых людей процесс настолько болезненный, что приходится сразу же удалять новые зубы. Тем более, что современный человек абсолютно спокойно может обходиться без них.
Более мощные челюсти. Мы все связаны с нашими предками, а те - с приматами. Кроме людей, зубы мудрости растут у обезьян, горилл и шимпанзе. Несколько миллионов лет назад у ранних предков человека были большие челюсти и зубы - значительно больше, чем у современных людей.
Например, вид под названием Australopithecus afarensis, получивший прозвище "вид Люси" в честь известного ископаемого экземпляра по имени Люси, жил примерно 3-4 миллиона лет назад.
Фото: Челюсти "вида Люси"
Челюсть и зубы особи Australopithecus afarensis были немного больше и толще ваших собственных. У них было три больших коренных зуба с толстой эмалью. Ископаемые черепа некоторых из этих очень древних людей также демонстрируют наличие мощных жевательных мышц.
Изменения в диете. Ученые считают, были необходимы более крепкие челюсти и зубы, потому что пищу, которую ели ранние предки человека, например, сырое мясо и растения, было гораздо труднее пережевывать, чем сегодняшнюю пищу.
Исследователи изучают такие вещи, как следы и микроскопические следы износа на окаменелых зубах, чтобы выяснить, предки.
Сегодняшняя еда намного мягче, чем была в прошлом, из-за многих факторов, включая хозяйство, приготовление пищи и продуктов. Мягкая пища, которую легче пережевывать, означает, что зубам приходится выполнять менее сложную работу.
В результате челюсти современного человека стали меньше, чем у наших вымерших предков, потому что для нашей еды не нужны такие же большие и острые зубы, как у их.
Учитывая эти изменения, которые происходили очень медленно на протяжении миллионов лет, третьи моляры - зубы мудрости - возможно, сейчас не так важны, как когда-то.
Сегодня около 25% людей полностью лишены хотя бы одного зуба мудрости, то есть он вообще не сформировался. Хотя у людей иногда не растут другие зубы, гораздо чаще это случается с зубами мудрости.
Ученые не уверены, почему это так, но, возможно, это связано с генами, которые вы унаследовали от своих родителей. Некоторые ученые утверждают, что отсутствие зубов мудрости является преимуществом для современных людей с меньшей челюстью. Конечно, в меньшую челюсть легче вместить меньше зубов.
Иногда из-за нехватки места зубы мудрости могут застревать внутри челюстной кости и так и не прорасти полностью или прорезнуться лишь частично.
Так называемый ретинированный зуб мудрости чаще встречается на нижней челюсти, чем на верхней. В тех случаях, когда зубы мудрости выросли лишь частично, люди иногда могут испытывать боль, кариес или воспаление десен, поэтому их удаляют у стоматолога.
Но зубы мудрости обычно не нужно удалять, если они полностью прорезались во рту, правильно расположены и здоровы.
Стоматологи могут осмотреть ваш рот, чтобы убедиться в наличии зубов мудрости, или просмотреть рентгеновские снимки вашей челюсти, если последние коренные зубы еще не появились, и вы подозреваете, что они могут быть ретенированы.
Стоматологи также могут посоветовать вам, рекомендуется ли какое-либо лечение или удаление зубов мудрости. Между тем, чистка зубов по крайней мере два раза в день и использование нити ежедневно помогут сохранить все ваши зубы здоровыми.
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