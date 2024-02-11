А вы знали? Почему на самом деле коты "вибрируют", когда мурчат

Поведение котов не всегда может быть понятно для человека, хотя некоторые их черты - общие и встречаются у большинства особей. Например, знаете ли вы, почему эти пушистые создания "вибрируют", когда мурлыкают?

РБК-Украина (проект Styler) попыталось разобраться в этом вопросе и рассказывает, что известно о причинах и механизмах такого кошачьего поведения.

Когда коты мурлыкают

По мнению исследователей, коты и кошки могут мурлыкать при разных обстоятельствах:

чтобы выразить удовольствие и благодарность - когда их гладят, ласкают и балуют

чтобы привлечь к себе внимание - пофлиртовать и позаигрывать

чтобы пообщаться

чтобы снять стресс - если животные испытывают тревогу (например после драки или во время родов)

чтобы вылечиться и вылечить - частота мурлыканья котов составляет 25-150 Гц (именно такие частоты звуковых волн применяют в современной физиотерапии для лечения и восстановления)

чтобы сообщить, что заболели - если животное мурлычет без остановки это должно насторожить, ведь может быть признаком недуга

В целом ветеринары советуют обращать внимание на характер мурлыканья пушистика при разных обстоятельствах и обращаться к специалистам, если характер звуков или вибраций изменился и вызывает беспокойство.

Коты - прекрасные создания (иллюстративное фото: pixabay.com)

Почему коты мурчат и как "вибрируют"

Почему коты мурлыкают и "вибрируют" при этом - вопрос непростой. В целом большинство ученых склоняются к мысли, что мурлыканье котов вызывают мышцы, расположенные внутри гортани.

Во время движения они расширяют и сжимают голосовую щель - часть гортани вокруг голосовых связок. Учитывая эту версию всякий раз, когда кот (или кошка) вдыхает и выдыхает, воздух буквально "вибрирует" и создает процесс мурлыканья.

В то же время у некоторых людей такая теория вызывает сомнение, поскольку на 100% наука пока не может объяснить - что именно вызывает мурчание.

Другая версия насчет мурлыканья котов

В конце 2023 года группа ученых под руководством Кристиана Гербста из Венского университета провела исследование вероятной причины характерного котам мурлыканья.

Они определили, что такое поведение пушистиков может быть автоматическим процессом - пассивным аэродинамическим поведением, имеющим продолжение после получения исходного сигнала от мозга.

Мурчание котов является настоящей загадкой (иллюстративное фото: pixabay.com)

В рамках эксперимента ученые удалили гортань (где расположены голосовые связки) у восьми умерших котов. Когда эти связки сжали и протолкнули через них теплый увлажненный воздух, они "издали" звук мурлыканья в диапазоне 25-30 Гц - благодаря самостоятельным колебаниям голосовых складок.

Фактически этот процесс происходил без каких-либо сокращений мышц или нейронной информации.

"Эти низкочастотные вибрации голосовых складок включают особый режим голоса с очень длинным закрытым коэффициентом, напоминающим штробас у людей", - пояснили исследователи.

Следует отметить, что штробас является типом фонации, когда голосовые связки вибрируют, но фактически не напрягаются (тогда создается низкий, хриплый звук).

У животных, по мнению ученых, все может работать подобным образом - волокна коллагена и эластина в соединительных тканях голосовых связок "гасят" высокие частоты их звуков.

В то же время исследовать сокращение мышц у живых котов гораздо сложнее, поэтому окончательная причина мурлыканья до сих пор остается загадкой.