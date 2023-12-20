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Почему коты так любят картонные коробки: об этих причинах вы даже не думали

Эксперты объяснили, почему кошки любят картонные коробки (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Почти всем котикам очень нравятся разнообразные коробки. И это неудивительно, потому что они позволяют им проявлять свои инстинкты, забавляться, получить место для сна и даже замечать собственную территорию.

Почему котам нравятся картонные коробки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Treehugger.

Уменьшают стресс

Коты стрессуют от различных изменений в своем окружении. А своя картонная коробка помогает его снизить, потому что там кот может спрятаться и успокоиться. В нескольких исследованиях на эту тему ученые пришли к выводу, что в дополнение к уменьшению тревожности коробки помогали котам адаптироваться к изменениям вокруг и уберечь свое здоровье от стрессовых факторов.

Поставьте коробку для животного, которое вы только принесли домой или своему любимцу после переезда в новую квартиру.

Место для хранения

Как и для большинства млекопитающих, для кошек безопасность - это иметь возможность скрыться. И коробка очень хорошо для этого подходит. Кот воспользуется этим местом, если соседи громко делают ремонт или домой приходят незнакомые люди.

Для поддержания температуры

У кошек температура тела выше, чем у человека - норма 38,8 градуса. Кошки биологически настроены на более высокую температуру окружающей среды, а картон в коробке помогает сохранять тепло. Поэтому животным в коробках очень удобно и уютно.

А если внутрь положить плед или свитер, то такой "домик" станет еще более привлекательным для котика. А тепло расслабляет кошек и помогает им крепко и спокойно уснуть.

А вот ставить коробку у отопительного прибора не стоит, потому что котик не сразу почувствует, что перегрелся.

Для охоты

Даже диванный котик – все равно хищник. Кошки любят сидеть в засаде и отслеживать добычу. Дома им преимущественно не за кем охотиться, но поиграть в охоту с хозяином или своими игрушками ему понравится.

Интеллектуальная и физическая нагрузка для домашнего кота очень важна, поэтому оставьте коробку для игры.

 

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