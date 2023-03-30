Почему колени ноют на погоду? Комаровский раскрыл правду о "диагнозе" метеозависимость

Что думает Комаровский о метеозависимости

По словам медика, в обсуждении темы метеозависимости, то есть влияния погоды на наше самочувствие, очень мало логики и здравого смысла.

"Куча народа говорит о том, как у них болят ноги, когда меняется атмосферное давление: "Ах, как ломают мои колени перед грозой", - иронизирует врач.

Комаровский отмечает, что перед грозой атмосферное давление падает примерно на 5 мм ртутного столбика. Но подъем на лифте на высоту 10 метров (3-4 этаж) - это уже понижение АД на 1 мм рт. ст.

Тогда что должно произойти с организмом при быстром подъеме с помощью на 16 этаж (40-50 метров)?

"Когда вы выходите из лифта на 16 этаже, у вас просто должны раскалываться колени. Вам должно быть так плохо, а этого всего не происходит", - говорит Комаровский.

Врач посоветовал делать правильные выводы и не списывать все на погоду. Потому что колени на самом деле болят от чего-то другого. Как и все другие органы, когда мы думаем, что они ноют или болят на погоду.

"Перепады атмосферного давления здесь ни при чем. А вот диагноз правильно поставить не помешало бы", - подытожил врач.

Что такое метеозависимость?

Метеозависимость (метеочувствительность, метеопатия) - симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение. Проявляется якобы в виде головных болей, мигрени, тошноты, слабости и других болезненных ощущений.

Однако метеозависимость официально не признана медицинским сообществом как болезнь и не включена в список Международной классификации болезней, принятой Всемирной организацией здравоохранения, однако часть врачей признает возможное влияние погоды на самочувствие человека.