Чому погіршується здоров'я на погоду? Комаровський розкрив правду про "діагноз" метеозалежність

Що думає Комаровський про метеозалежність

За словами медика, в обговоренні теми метеозалежності, тобто впливу погоди на наше самопочуття, дуже мало логіки і здорового смислу.

"Купа народу говорить про те, як у них болять ноги, коли міняється атмосферний тиск: "Ах, як ломлять мої коліна перед грозою", - іронізує лікар.

Комаровський наголошує, що перед грозою атмосферний тиск падає приблизно на 5 мм ртутного стовпчика. Але підйом на ліфті на висоту 10 метрів (3-4 поверх) - це вже зниження АТ на 1 мм рт. ст.

Тоді що має статися з організмом при швидкому підйомі за допомогою на 16-й поверх (40-50 метрів)?

"Коли ви виходите з ліфта на 16-му поверсі, у вас просто мають розколюватися коліна. Вам має бути так погано, а цього всього не відбувається", - говорить Комаровський.

Лікар порадив робити правильні висновки і не списувати все на погоду. Тому що коліна насправді болять від чогось іншого. Як і всі інші органи, коли ми думаємо, що вони ниють чи болять на погоду.

"Перепади атмосферного тиску тут ні при чому. А от діагноз правильно поставити не завадило би", - підсумував лікар.

Що таке метеозалежність?

Метеозалежність (метеочутливість, метеопатія) - симптомокомплекс, виражений у хворобливій реакції організму людини на зміни погоди та навколишнього середовища, обумовленої наявними в організмі захворюваннями, що викликають порушенням. Виявляється нібито у вигляді головного болю, мігрені, нудоти, слабкості та інших хворобливих відчуттів.

Однак метеозалежність офіційно не визнана медичною спільнотою як хвороба і не включена до списку Міжнародної класифікації хвороб, прийнятої Всесвітньою організацією охорони здоров'я, проте частина лікарів визнає можливий вплив погоди на самопочуття людини.