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Почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл никогда не носили свадебную тиару принцессы Дианы

Тиара Спенсеров - любимое украшение принцессы Дианы (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Алиева

Одним из самых известных украшений до сих пор остается тиара Спенсеров, которую покойная принцесса Диана одевала в день своей свадьбы с принцем Чарльзом в 1981 году. Однако обе ее невестки не носили этого украшения.

Почему ни Кейт Миддлтон, ни Меган Маркл не смогли этого сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто, кроме Дианы, носил тиару Спенсеров

Семейную реликвию, тиару Спенсеров, леди Ди любила больше, чем другие украшения. Это была элегантная тиара с бриллиантами, созданная по флористическим мотивам.

В день женитьбы принцессы Дианы с принцем Чарльзом женщина выбрала именно эту драгоценность для образа невесты.

Очень символично, что раньше тиару Спенсеров надела мать Дианы и ее сестры на собственные свадьбы.

Перед своей смертью Диана написала письмо-пожелание, в котором объяснила, как хотела бы распорядиться своими драгоценностями. Она распределила свои украшения между сыновьями, чтобы их жены могли пользоваться украшениями.

Драгоценности, которые любила принцесса Диана (фото: Getty Images)

Почему Меган и Кейт не носили тиару Дианы

И несмотря на то, что королевские женщины отдают дань Диане и пользуются ее драгоценностями, культовую тиару Спенсеров ни Меган Маркл, ни Кейт Миддлтон не носили.

Свадебные наряды Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: Getty Images)

Известно, что Кейт Миддлтон для свадьбы с принцем Уильямом в Вестминстерском аббатстве одалживала тиару Cartier Halo у королевы Елизаветы. Отсутствие тиары Спенсеров в ее образе оставалось загадкой.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кейт Миддлтон в образе невесты (фото: Getty Images)

Меган Маркл на свадебной прогулке в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке была с тиарой Queen Mary Diamond Bandeau, одолженной из коллекции королевской семьи. Слухи утверждали, что тиару матери ей запретил одевать принц Уильям.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри (фото: Getty Images)

Невеста Меган Маркл (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Тиара Спенсеров, вероятно, даже не рассматривалась как дополнение образа Кейт Миддлтон или Меган Маркл. Этому есть логическое объяснение: тиара находится в собственности Спенсеров почти столетие.

Принцесса Диана одалживала украшение у своей семьи. Впоследствии драгоценность перешла в собственность ее брата Чарльза Спенсера. И хотя технически 9-й граф Спенсер мог одолжить тиару для Кейт Миддлтон или Меган Маркл, это было маловероятным.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон запрещено выполнять некоторые повседневные дела.

А также стало известно, как живет скандальная пара принц Гарри и Меган Маркл.

При написании материала использованы источники: People, The Sun, Instagram-аккаунт принца и принцессы Уэльских.

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Кейт МиддлтонМеган МарклКоролевская семья