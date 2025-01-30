Почему летучие мыши спят вниз головой: вот, что выяснили ученые

По мнению Тары Хохофф, биолога и координатора Программы сохранения летучих мышей штата Иллинойс, это поведение - спать вниз головой - может быть результатом эволюционного пути летучих мышей к полету.

По словам ученой, когда летучие мыши эволюционировали от наземных млекопитающих, они начали планировать, как белки-летучие мыши. Предки современных летучих мышей могли забираться на высокие деревья и падать, вероятно, развив сильные конечности для таких подъемов.

Как объяснил Александр Льюис, исследователь летучих мышей из Калифорнийского государственного политехнического университета в Гумбольдте, мощные лапы летучих мышей со временем превратились в крылья.



Почему летучие мыши спят вниз головой (фото: Flickr.com)

Однако, поскольку летучие мыши не имеют полых костей, как птицы, они не имеют такой большой способности к подъему во время полета. Поэтому летучие мыши висят вниз головой, чтобы быстрее взлететь.

Большинство людей сочли бы сложной задачей висеть на карнизе или любой другой поверхности вниз головой. Однако благодаря тому, как эволюционировали мышцы, сухожилия и когти летучих мышей, эти животные могут висеть вниз головой гораздо легче, чем люди.

Как рассказал Дэниел Паук, зоолог и заведующий кафедрой биологии Государственного университета Боулинг-Грин в Огайо, когда летучая мышь находит место для ночлега, она сокращает мышцы, прикрепленные к когтям. Когда когти касаются поверхности насеста, летучая мышь расслабляет свое тело. Это позволяет весу ее тела натягивать сухожилия, соединенные с когтями.

В результате суставы когтей "смыкаются", а вес тела летучей мыши удерживает когти сомкнутыми. Другими словами, летучие мыши тратят минимум энергии, чтобы висеть вниз головой; их тела расслаблены, а гравитация делает работу за них.



Летучие мыши могут висеть вниз головой дольше, чем люди (фото: GettyImages)

Кроме этого, в то время, как у человека в перевернутом положении кровь скапливается в голове, что со временем приводит к проблемам со здоровьем, компактный размер летучей мыши позволяет ее сердцу легко перекачивать кровь по всему телу.

После того, как висение вниз головой стало излюбленным способом отдыха летучих мышей, этот новый образ жизни привел к эволюции нескольких других черт. Например, скелеты летучих мышей стали легче для полета.

Однако, из-за эволюции кости ног летучих мышей не способны выдерживать вес тела млекопитающих в течение длительного времени. А вот вися вниз головой, летучим мышам не приходится переносить свой вес на слабые ноги.

Впрочем, летучие мыши, которые находятся на земле, все еще могут взлетать из положения стоя. Но, по словам ученых, это сложнее, чем начать полет в висячем положении.

В то же время некоторые летучие мыши не спят исключительно вниз головой. Например, дискокрылые летучие мыши в Центральной и Южной Америке имеют специальные присоски на больших пальцах, которыми они цепляются за нижнюю сторону листьев, причем под разными углами.



Летучая мышь-дискокрыл (фото: wikipedia.org)

А некоторым видам летучих мышей, по наблюдениям ученых, кажется, легче отрываться от земли.