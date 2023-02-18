Опасность высочайшего уровня: куда сдать старый ртутный градусник, чтобы не навредить себе и окружающей среде

Вышедшие из строя ртутные градусники очень опасны для людей и природы. Они относятся к опасным отходам, поэтому не могут быть утилизированы обычным способом. Но как правильно поступить с такими термометрами, чтобы не навредить себе и окружающей среде?

Styler расспросил экспертов, что делать в таких случаях и куда можно сдать ртутные градусники.

Опасно ли выбрасывать ртутный градусник в мусорник

"Ртуть - очень ядовитое вещество, которое вредит здоровью людей и окружающей среде. Она относится к 1 классу опасности, поэтому только предприятия с лицензией могут заниматься утилизацией ртути и отходов, что ее содержат", - объясняет Николь Данилова, глава Ассоциации управления отходами.

Поэтому ртутные градусники, даже если они вышли из строя, нельзя выбрасывать в обычную мусорку или закапывать в землю.

"Ртутные термометры подпадают под категорию опасных отходов и должны передаваться предприятиям, имеющим лицензию на обращение с опасными отходами", - говорит Марина Садкина, руководитель ОО "Эколтава", эксперт по вопросам управления отходами.

Куда можно сдать ртутный градусник

Эксперт Данилова перед сдачей термометров советует их надежно упаковать - обернуть в газету, бумагу или другую упаковку, чтобы не допустить повреждения. Затем отнести в специальный контейнер для опасных отходов.

"Если термометр выходит из строя, но при этом он цельный, его необходимо отнести в специализированные контейнеры для опасных отходов. Обычно такие размещаются в больших городах. Или в Экобус: специальные микроавтобусы оборудованы соответствующими контейнерами для хранения опасных отходов во время их транспортировки", - советует Садкина.

По ее словам, такие экобусы есть в нескольких областях и могут заказываться громадами для сбора у населения опасных отходов. Обычно и контейнеры, и Экобус финансируются программами громад/местных коммунальных предприятий.

"Поэтому вы можете быть уверены, что после сбора термометры точно не попадут на свалку, а будут переданы лицензированным предприятиям на соответствующую обработку", - говорит Марина.

Если же термометр разбился, все части устройства нужно аккуратно собрать в банку с водой, плотно закрыть крышку и передать ее в ближайшее подразделение ГСЧС, советует Данилова.

Где можно сдать термометр в сельской местности

"Можно пытаться договориться с ближайшей аптекой, но они не обязаны принимать от населения отработанные ртутные термометры. Лучший способ - связаться со специалистами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, они проинструктируют по дальнейшим действиям", - говорит Данилова.

Также граждане могут обратиться с запросом в сельский совет, чтобы там организовали сбор старых ртутных градусников по всей громаде.

"Сбор опасных отходов у населения с их последующей передачей в течение года лицензированным предприятиям на обработку вправе осуществлять коммунальные предприятия. Следует обратиться к ним в конкретной местности (громаде) с соответствующим запросом", - объясняет Садкина.