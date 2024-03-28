Можно ли пить пиво, у которого истек срок годности: какие риски для организма

Пиво смело можно назвать одним из самых популярных напитков для праздников и посиделок с друзьями. Но иногда бутылка пива остается и забывается на такое время, что истекает срок годности и относительно употребления напитка возникают сомнения.

О том, можно ли пить просроченное пиво и чем его употребление может нанести ущерб, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как долго можно хранить пиво

Срок хранения пива, как и многих продуктов зависит от условий хранения: температуры и относительной влажности воздуха, освещения. Однако, кроме этого, на длительность хранения влияет и способ варки, составляющие, процент алкоголя и тип упаковки.

В общем, при комнатной температуре пиво может храниться приблизительно от 5 до 9 месяцев после истечения срока годности, указанного на этикетке, а в холодильнике, в частности, пиво с содержанием алкоголя 6,5%-7,5% - до 3 лет.

Бутылочное и консервированное пиво, как правило, пастеризуется - что предотвращает размножение бактерий. В то же время большинство пива, сваренного в домашних условиях, не пастеризовано, а значит, имеет срок хранения максимум 2 месяца, если его хранить в прохладе и герметичной упаковке.

Но некоторые сорта пива, ферментируемые только дикими бактериями и дрожжами, например, ламбик, могут только выдерживаться в течение 1-2 лет, а сохраняться - чуть ли не десятки лет. Ведь из-за технологии производства и сложной работы дрожжей, выдержка может раскрыть уникальные вкусовые ноты.

Тем не менее любое открытое пиво может храниться около суток в холодильнике, несмотря на указанный срок годности.

Что влияет на хранение пива

Прежде всего пиво чувствительно к действию ультрафиолета - солнечные лучи, даже если пиво находится в нем менее часа, приводит к химической реакции и образованию 3-метилкротилмеркаптана - соединения, из-за чего вкус пива становится резким и неприятным.

Кроме того, большую угрозу несет контакт с кислородом - кроме изменения вкуса пива, окисление может привести к развитию бактерий.

Так что хотя просроченное пиво, которое хранилось в соответствии с рекомендациями, может не быть испорченным, его вкус, вероятно, будет таким, что пить пиво не захочется.

Как правильно хранить пиво

С учетом вредных для качества пива факторов общие рекомендации по хранению пива предусматривают:

Бутылка должна быть герметичной, без повреждений.

Место для хранения пива должно быть темным, следует избегать воздействия солнечных лучей.

Лучшая упаковка - бутылка из темного стекла или алюминиевая жестянка - блокируют действие ультрафиолета.

Температура для длительного хранения должна составлять 5-10 градусов, важно избегать перепадов температуры.

Бутылку следует хранить вертикально - это уменьшит поверхность окисления дрожжами.

Но важно помнить, что условия хранения разных сортов пива могут отличаться, и тщательно ознакамливаться с информацией от производителя.

Влияние испорченного пива на здоровье

Если пива было выпито немного, но уже появились боли в животе, рвота, тошнота, диарея, изменилась температура - это свидетельствует об отравлении просроченным пивом.

Испорченное пиво может содержать патогенные бактерии, приводящие к развитию пищевой интоксикации - несущей угрозу не только здоровью, но и жизни.

Просроченное пиво может привести к негативным последствиям (фото: Freepik)

Существует три стадии интоксикации:

Легкая - кожа краснеет, расширяются зрачки, человек в состоянии эйфории.

Средняя - дыхание неровное, нарушается координация, появляется рвота.

Тяжелая - возможная потеря сознания, дисфункция внутренних органов, что критично для жизни. На этой стадии необходимо срочно вызвать скорую помощь и следовать указаниям медиков, чтобы не усилить негативное действие алкоголя.

При легкой и средней стадии отравления необходимо промыть желудок и выпить сорбенты, например "Энтеросгель" или активированный уголь. Но если состояние ухудшается - следует звонить за медицинской помощью.

Но отравиться можно не только от просроченного пива, но и избыточного потребления. Поэтому следует хранить любые напитки в соответствии с рекомендациями, а именно алкоголем - не злоупотреблять и при условии надлежащего хранения.