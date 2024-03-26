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Почему дочь Анджелины Джоли решила жить с Брэдом Питтом

Вторник 26 марта 2024 16:23
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Почему дочь Анджелины Джоли решила жить с Брэдом Питтом Анджелина Джоли с дочерью (фото: instagram.com/shiloh.joliepit)
Автор: Юлия Любченко

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта заявила, что после своего 18-летия она решила жить с папой, а не с мамой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание In Touch Weekly.

Почему дочь Брэда Питта решила жить с ним

Дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло заявила о своем очень серьезном и взрослом решении - она хочет жить со своим отцом и решила покинуть дом своей мамочки.

На фоне перепалок своих родителей, Шайло только хочет больше времени проводить с отцом. Поэтому Джоли не стала запрещать донышки жить с отцом.

До этого Шейла обожает своего отца и любит проводить с ним время. Она всегда была папой дочерью.

Как известно, дом Брэда Питта в Лос-Фелис расположен в нескольких минутах ходьбы от дома его экс-жены и Шайло может в любой момент посетить маму и своих братьев и сестер.

Почему дочь Анджелины Джоли решила жить с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли с дочерью (фото: instagram.com/shiloh.joliepit)

Реакция Анджелины Джоли на решение дочери

Известно, что Шайло не ссорилась с Анджелиной и вскоре ей исполнится 18, поэтому она имеет полное право принимать такие решения без родительского разрешения.

Сама Джоли, которая до сих пор находится в плохих отношениях с бывшим мужем, не в восторге от желания дочери уехать. Но женщина не собирается отрицать решение дочери и отпускает ее.

Ранее мы говорили, что Анджелина Джоли показала свою первую и успешную дизайнерскую работу.

Также читайте, как Анджелина Джоли намекнула, что хочет навсегда бросить актерскую карьеру.

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