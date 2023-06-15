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Почему ребенок не может ни дня без сладкого: неочевидные причины

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Четверг 15 июня 2023 16:48
Почему ребенок не может ни дня без сладкого: неочевидные причины Почему ребенок не может ни дня без сладкого (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Все дети любят сладкое. Следует им дать хоть одну конфетку, они потом будут просить еще снова и снова. Таким образом, чадо может стать зависимым от сладкого и будет просить его каждый день.

О том, почему ребенок не может ни дня без сладкого, рассказала нутрициолог Анна Бойко в своем Instagram.

Дефицит питательных веществ

Ребенок ест много сладкого, поскольку не хватает необходимых витаминов и минералов - кирпичиков для роста. Лакомством дети добирают жизненно необходимые калории, однако они "пустые".

Добавляйте в рацион ребенка больше полезных продуктов. Попытайтесь немного ограничить употребление сладкого, не запрещать совсем, а немного уменьшить количество.

Потребность в быстрых калориях

Сладости быстро снабжают энергией, когда мозг ребенка его "использовал" на компьютерную игру или мега яркий мультик.

Особенно становится острой потребность в быстрых калориях при железодефиците.

Паразиты

Сладкого хотят паразиты такие, как гельминты, лямблии, а не ребенок. Эти вредители могут появиться у малыша при несоблюдении правил личной гигиены, употреблении грязных продуктов и сырой воды. От паразитов можно избавиться с помощью медикаментов.

Плохое усвоение глюкозы

Нарушен обмен углеводов (плохо усваивается глюкоза), опять же из-за дефицита питательных веществ: аминокислот, минералов и витаминов.

Психологические потребности

Дети сладким компенсируют свои потребности в эмоциях и безопасности. Проводите больше времени со своим ребенком, проявляйте больше любви. Дайте ребенку понять, что готовы его всегда поддержать и во всем помочь.

Раньше мы писали об ошибках в питании ребенка, которые вредят здоровью.

Также читайте, как справиться с детской истерикой и успокоить малыша.

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