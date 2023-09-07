Почему мужчина внезапно прекращает переписку: три небанальные причины

Другая женщина

Независимо от того, что вам рассказывал о себе ваш новый знакомый, в его жизни может быть другая женщина. Это может быть жена, с которой наметились временные трудности, и он начал искать общения на стороне. Или же возлюбленная, с которой он расстался, а потом снова помирился. Никто не станет признаваться, что переписывается от тоски или скуки.

Бывает так, что после тяжелого разрыва мужчина считает, что готов к новым отношениям и начинает общение. Но через некоторое время осознает, что чувства не угасли и он пока не готов даже к личной встрече с другой женщиной.

Ну и самое сложное - он встретил кого-то, кто его увлек, и это уже в процессе общения с вами. Это может быть случайное знакомство в реальности или же - такая же переписка. Пока партнеры находятся на стадии обмена сообщениями, они имеют полное право вести подобные переписки с кем-нибудь еще.

Спортивный интерес

Некоторые мужчины с помощью переписки стараются поднять свою самооценку. И фактически все, что им нужно - симпатия женщины. Он знакомится, поддерживает общение и когда видит, что женщина им восхищается - уходит с горизонта.

Таким мужчинам достаточно знать, что он вам интересен и вы готовы пойти с ним на свидание. При этом в его планы не входит продолжение общения.

Он решил, что вас не заинтересовал

Женщины считают, что мужчины должны проявлять больше внимания женщинам, которые их интересуют. И такое внимание должно проявляться в частых сообщениях, звонках, настойчивости при обсуждении личной встречи. Однако современные мужчины уверены, что и женщина должна проявлять свою активность и инициативу.

Если мужчина видит в ответ на свои сообщения односложные ответы, отсутствие заинтересованности, вы ни о чем не спрашиваете, первой не пишите - он начнет сворачивать общение, так как игру в одни ворота не любят большинство мужчин.

Постарайтесь проявить больше активности, если хотите довести общение до личной встречи. Узнавайте своего собеседника, пишите ему иногда первой, отвечайте на его вопросы более активно.