Почему мужчина внезапно прекращает переписку: три небанальные причины

Знакомства в интернете имеют множество подводных камней. Вы уже несколько недель или месяцев активно переписываетесь, планируете встречу, но внезапно общение резко прерывается. Мужчина исчезает совсем или же просто исчезает на некоторое время, а потом появляется. При этом никаких объяснений или причин нет.
Психологи отмечают, что такое поведение мужчины не является поводом для беспокойства. Скорее - поводом задуматься о том, стоит ли продолжать общение. Почему мужчины прекращают переписки - читайте ниже.
Независимо от того, что вам рассказывал о себе ваш новый знакомый, в его жизни может быть другая женщина. Это может быть жена, с которой наметились временные трудности, и он начал искать общения на стороне. Или же возлюбленная, с которой он расстался, а потом снова помирился. Никто не станет признаваться, что переписывается от тоски или скуки.
Бывает так, что после тяжелого разрыва мужчина считает, что готов к новым отношениям и начинает общение. Но через некоторое время осознает, что чувства не угасли и он пока не готов даже к личной встрече с другой женщиной.
Ну и самое сложное - он встретил кого-то, кто его увлек, и это уже в процессе общения с вами. Это может быть случайное знакомство в реальности или же - такая же переписка. Пока партнеры находятся на стадии обмена сообщениями, они имеют полное право вести подобные переписки с кем-нибудь еще.
Некоторые мужчины с помощью переписки стараются поднять свою самооценку. И фактически все, что им нужно - симпатия женщины. Он знакомится, поддерживает общение и когда видит, что женщина им восхищается - уходит с горизонта.
Таким мужчинам достаточно знать, что он вам интересен и вы готовы пойти с ним на свидание. При этом в его планы не входит продолжение общения.
Женщины считают, что мужчины должны проявлять больше внимания женщинам, которые их интересуют. И такое внимание должно проявляться в частых сообщениях, звонках, настойчивости при обсуждении личной встречи. Однако современные мужчины уверены, что и женщина должна проявлять свою активность и инициативу.
Если мужчина видит в ответ на свои сообщения односложные ответы, отсутствие заинтересованности, вы ни о чем не спрашиваете, первой не пишите - он начнет сворачивать общение, так как игру в одни ворота не любят большинство мужчин.
Постарайтесь проявить больше активности, если хотите довести общение до личной встречи. Узнавайте своего собеседника, пишите ему иногда первой, отвечайте на его вопросы более активно.
Кстати, ранее мы писали, что названы два главных качества мужчин, без которых серьезные отношения невозможны.
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