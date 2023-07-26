Почему мужчина постоянно критикует свою любимую: психолог назвала неочевидные причины

В отношениях конструктивная критика очень важна, поскольку она помогает развиваться и становиться лучше. Однако если критики слишком много, тем более необоснованной, это может привести к ссорам, разочарованиям и даже разрыву отношений.
О том, почему мужчина постоянно критикует свою любимую, рассказала психолог Валерия Синченко в своем Instagram.
Возможно у мужчины очень много накопленных обид и вообще в ваших отношениях много недоразумений и недовольства. Каждый пытается исправить эту ситуацию, однако в результате вы начинаете придираться друг к другу из-за каждого пустяка.
В такой ситуации не стоит бороться с критикой, а лучше старайтесь снизить уровень напряжения в отношениях, проговорить что накипело.
Критика со стороны мужчины может быть банальной "эмоциональной разрядкой". Таким образом, он сбрасывает весь свой негатив на жену. Здесь ему крайне необходимо, чтобы женщина хоть как-то отреагировала на критику и, желательно, тоже эмоционально.
Лучше не вестись на такие провокации, отвечайте на критику спокойно и не пытайтесь оправдываться.
Мужчина копировал модели поведения своих родителей в семье и теперь бессознательно ведет себя так же. В таком случае разговаривайте с ним и покажите, что есть другие варианты общения в семье.
Бывает так, что мужчина переводит стрелки и пытается неконструктивной критикой замаскировать свои недостатки. Ни в коем случае не позволяйте мужчине занижать вашу самооценку, но также не копируйте его поведение. Лучше попробуйте вместе поработать над недостатками.
Бывает так, что мужчина не может понять, почему вы обижаетесь и будет думать, что вы это делаете просто так. Здесь главное не замкнутся в себе, а проговорить партнеру, что критика вас оскорбляет.
Еще одной причиной может быть потребность мужчины во внимании и любви. Партнер может думать, что вы его не понимаете и не воспринимаете просьбы. Затем он начинает сердиться и придираться к мелочам, например, к беспорядку.
В такой ситуации лучше объяснять мужчине, что вы его слышите, понимаете, просто не можете выполнить то, что он просит.
Если кроме критики присутствуют обиды, унижение, чрезмерный контроль - это уже признаки деструктивных отношений. В таком случае нужно задуматься о том, следует ли продолжать отношения в дальнейшем.
Раньше мы писали о том, почему отношения на расстоянии разрушаются.
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