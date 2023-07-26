Почему мужчина постоянно критикует свою любимую: психолог назвала неочевидные причины

Обида

Возможно у мужчины очень много накопленных обид и вообще в ваших отношениях много недоразумений и недовольства. Каждый пытается исправить эту ситуацию, однако в результате вы начинаете придираться друг к другу из-за каждого пустяка.

В такой ситуации не стоит бороться с критикой, а лучше старайтесь снизить уровень напряжения в отношениях, проговорить что накипело.

Эмоциональная разрядка

Критика со стороны мужчины может быть банальной "эмоциональной разрядкой". Таким образом, он сбрасывает весь свой негатив на жену. Здесь ему крайне необходимо, чтобы женщина хоть как-то отреагировала на критику и, желательно, тоже эмоционально.

Лучше не вестись на такие провокации, отвечайте на критику спокойно и не пытайтесь оправдываться.

Копия поведения родителей

Мужчина копировал модели поведения своих родителей в семье и теперь бессознательно ведет себя так же. В таком случае разговаривайте с ним и покажите, что есть другие варианты общения в семье.

Маскирование своих недостатков

Бывает так, что мужчина переводит стрелки и пытается неконструктивной критикой замаскировать свои недостатки. Ни в коем случае не позволяйте мужчине занижать вашу самооценку, но также не копируйте его поведение. Лучше попробуйте вместе поработать над недостатками.

Непонимание ситуации

Бывает так, что мужчина не может понять, почему вы обижаетесь и будет думать, что вы это делаете просто так. Здесь главное не замкнутся в себе, а проговорить партнеру, что критика вас оскорбляет.

Потребность во внимании

Еще одной причиной может быть потребность мужчины во внимании и любви. Партнер может думать, что вы его не понимаете и не воспринимаете просьбы. Затем он начинает сердиться и придираться к мелочам, например, к беспорядку.



В такой ситуации лучше объяснять мужчине, что вы его слышите, понимаете, просто не можете выполнить то, что он просит.

Эмоциональное насилие

Если кроме критики присутствуют обиды, унижение, чрезмерный контроль - это уже признаки деструктивных отношений. В таком случае нужно задуматься о том, следует ли продолжать отношения в дальнейшем.