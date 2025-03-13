Почему британцы не кладут яйца в холодильник? Вы этого точно не знали

В Британии люди не хранят яйца в холодильнике, а кладут их просто в шкаф. Так, стандарты пищевых продуктов несколько отличаются от украинских и вот почему.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Quora расскажет, почему в Британии не кладут яйца в холодильник.

Яйца проходят обработку

В Великобритании яйца проходят тщательную стерилизацию перед продажей. Обычно производители обрабатывают яйца с помощью специальных методов, включающих обработку горячей водой или раствором, что позволяет уничтожить бактерии на скорлупе. Это позволяет значительно увеличить срок их хранения при комнатной температуре, без необходимости в холодильнике.

В стране считается, что гораздо безопаснее хранить яйца при комнатной температуре, чтобы предотвратить образование конденсата, поскольку сухое яйцо безопаснее, чем влажное.

Куры в Британии проходят вакцинацию

Отметим, что Британия является одной из стран, которые давно применяют вакцинацию птицы против сальмонеллеза. Вакцинация была введена в 1998 году в соответствии с требованиями Европейского Союза.

Основная цель вакцинации заключалась в том, чтобы уменьшить риск заражения людей сальмонеллезом через потребление продуктов животного происхождения, в частности яиц и мяса кур. Вакцинация дала значительный эффект в Великобритании.

По данным Food Standards Agency, с 2008 по 2018 год количество случаев сальмонеллеза, связанных с птицами, уменьшилось на 86%. Это свидетельствует об эффективности вакцинации и ее важности для обеспечения безопасной продукции птицеводства.

Соответственно, в Британии не нужно мыть яйца перед употреблением, потому что они безопасны и вероятность "подцепить" сальмонеллез минимальна.

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