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Почему большинство самолетов белого цвета, а кресла в них синего: не все об этом знают

Почему кресла в самолете синего цвета (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно пассажиры в самолетах не замечают цвета сидений. Однако наиболее распространенным остается синий цвет и на это есть причины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Sun.

Как цвет сидений влияет на пассажиров

Синий цвет - это способ авиакомпаний управлять поведением пассажиров на борту. Эксперты отметили, что такой цвет обладает способностью вызывать у людей чувство покоя и расслабления.

В частности, это потенциальный способ облегчить стресс и беспокойство, часто связанные с различными путешествиями.

Синий ассоциируется с миром, это цвет спокойного моря и чистого неба, которые ассоциируются с внутренней безмятежностью, спокойствием и ясностью. Синий цвет также замедляет сердцебиение и дыхание.

К тому же на синих сиденьях менее заметна грязь, чем если бы они были яркого цвета.

Однако некоторые бюджетные авиакомпании используют более яркие оттенки или приглушенные тона - главная цель, чтобы создать атмосферу домашнего уюта и расслабления.

Почему самолеты белого цвета

Чаще самолеты окрашивают в белый цвет. На это есть некоторые причины:

  • белый цвет не только не выцветает быстро, но и уменьшает количество столкновений с птицами, ведь он выделяется в воздухе
  • белые самолеты легче заметить в случае чрезвычайной ситуации
  • такой цвет сохраняет прохладу в салоне самолета, поскольку отражает свет и тепло

Также на белой краске куда лучше заметны потеки масла, любая коррозия, трещины, поломки. Поэтому даже если самолет не окрашивают сегодня в белый полностью, то по крайней мере пытаются окрашивать в такой цвет отдельные наиболее важные части.

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