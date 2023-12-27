Почему большинство самолетов белого цвета, а кресла в них синего: не все об этом знают

Обычно пассажиры в самолетах не замечают цвета сидений. Однако наиболее распространенным остается синий цвет и на это есть причины.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Sun.
Синий цвет - это способ авиакомпаний управлять поведением пассажиров на борту. Эксперты отметили, что такой цвет обладает способностью вызывать у людей чувство покоя и расслабления.
В частности, это потенциальный способ облегчить стресс и беспокойство, часто связанные с различными путешествиями.
Синий ассоциируется с миром, это цвет спокойного моря и чистого неба, которые ассоциируются с внутренней безмятежностью, спокойствием и ясностью. Синий цвет также замедляет сердцебиение и дыхание.
К тому же на синих сиденьях менее заметна грязь, чем если бы они были яркого цвета.
Однако некоторые бюджетные авиакомпании используют более яркие оттенки или приглушенные тона - главная цель, чтобы создать атмосферу домашнего уюта и расслабления.
Чаще самолеты окрашивают в белый цвет. На это есть некоторые причины:
Также на белой краске куда лучше заметны потеки масла, любая коррозия, трещины, поломки. Поэтому даже если самолет не окрашивают сегодня в белый полностью, то по крайней мере пытаются окрашивать в такой цвет отдельные наиболее важные части.
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