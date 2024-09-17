Почему родителям не стоит ссориться в присутствии ребенка: какие могут быть последствия

Как ссоры родителей влияют на ребенка

То, как родители разрешают свои разногласия, могут повлиять на детей на всю жизнь. Независимо от того, насколько здоровы отношения в паре, ссоры все равно могут возникнуть. Дети из-за этого могут страдать и иметь негативные последствия в будущем.

Исследования показывают, что ссоры родителей влияют на психическое и даже физическое здоровье их детей. Они увеличивают риск депрессии, тревоги, снижают самооценку и ухудшают чувство безопасности.

Физические ссоры, оскорбления и тактика "молчаливого обращения" - это лишь некоторые из токсических взаимодействий, которые могут нанести эмоциональный вред ребенку в долгосрочной перспективе.

Как вредят ребенку ссоры родителей

Незащищенность. Ссоры подрывают чувство безопасности детей по поводу стабильности семьи. Дети, на которых влияют многочисленные ссоры, могут беспокоиться о разводе или думать, когда закончится молчаливое отношение родителя. Им становится тяжело испытывать ощущение нормальности в семье, поскольку ссоры могут быть непредсказуемыми.

Отношения родителей и детей. Конфликтные ситуации вызывают стресс, а родители в стрессе значительно меньше времени начинают уделять ребенку. Кроме того, это может влиять на качество отношений, поскольку родителям труднее проявлять теплоту и расположение, когда они сердятся друг на друга.

Стрессовая среда. Частые ссоры и даже драки - это большой стресс для детей, который может быть пугающим. Стресс может повлиять на их физическое и психологическое благополучие и помешать нормальному здоровому развитию.

Последствия ссор родителей для ребенка

Снижение когнитивной деятельности

Исследователи выяснили, что в семьях, где родители часто ссорились, детям было сложнее регулировать свое внимание и эмоции. Их способность быстро решить проблемы и видеть закономерность в новой информации также была нарушена.

Некоторые исследования показывают, что жизнь в конфликтной семье значительно повышает шансы бросить школу и получать плохие оценки за обучение.

Проблемы отношений

Влияние родительских ссор увеличивает вероятность того, что дети будут относиться к другим враждебно. Они начинают разрешать ссоры между братьями и сестрами, сверстниками с помощью той же тактики, которую они видели у родителей.

Детям также трудно поддерживать здоровые отношения во взрослом возрасте, если они привыкли к семейным неурядицам, или они могут затруднительно определить, кому они могут доверять в жизни.

Проблемы с поведением

Конфликты родителей связывают с ростом агрессии, правонарушениями и проблемами поведения у детей. Кроме того, дети чаще испытывают социальные проблемы и трудности с адаптацией к школе.

Расстройства питания и физические проблемы

Несколько исследований связывают расстройства пищевого поведения, такие как анорексия и булимия, с высоким уровнем ссор между родителями. У ребенка также могут быть физические последствия, такие как проблемы со сном, боли в животе или голове.

Снижение иммунитета

Каждая ссора родителей для ребенка является стрессом, а стресс неизменно влияет на здоровье даже взрослого человека. Если ребенок постоянно находится в стрессовой ситуации, иммунитет организма снижается и возникают болезни, которые принято называть психосоматическими. Поэтому чаще всего в конфликтных семьях дети постоянно болеют.

Употребление психоактивных веществ

Исследователи обнаружили, что проживание в семье с высоким уровнем конфликтов повышает вероятность курения, вейпинга, запоя и употребления марихуаны по сравнению с семьей с низким уровнем конфликтов.

Негативный взгляд на жизнь

Дети, воспитывающиеся в конфликтных семьях, чаще отрицательно относятся к своим семейным отношениям. Они также будут чаще воспринимать себя отрицательно.

Исследования показывают, что дети, выросшие под влиянием ссор родителей, могут иметь низкую самооценку и другие проблемы с психическим здоровьем, и эти последствия продолжаются во взрослом возрасте.

Как можно уменьшить влияние ссоры на ребенка

Бывают ситуации, когда ребенок стал свидетелем ссоры родителей на все попытки его от этого уберечь. В такой ситуации есть несколько шагов, чтобы уменьшить влияние ребенка.

1. Обсудите ссору. Хотя вам необязательно вдаваться в детали, проведите семейную встречу, чтобы сказать: "В тот вечер мы с папой повздорили, и это вышло из-под контроля. У нас не было одинакового мнения относительно того, что было важным для нас обоих, но было неправильно так ссориться".

2. Успокойте ребенка. Подчеркните, что ссора не указывает на большие проблемы. Убедите их, что вы все еще любите друг друга и не собираетесь расставаться (но только если это правдивое утверждение).

3. Завершите. Убедитесь, что ребенок понял, что, несмотря на ссоры, вы крепкая семья. Объясните, что иногда случаются ссоры и споры, и люди могут выйти из себя. Однако вы все любите друг друга, несмотря на разногласия.