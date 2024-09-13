"Яблочко от яблони": вот какие привычки дети наследуют от родителей

Определенные черты характера, повадки и таланты дети наследуют от родителей. И бывает так, что за определенные сферы генетически отвечает мама, а за другие - папа. Однако передать ребенку в наследство родители могут не только что-нибудь хорошее, но и плохое.

Нездоровые схемы питания

Если родители имеют нездоровые пищевые привычки, то и дети учатся выбирать нездоровую пищу, пренебрегая здоровой. Они борются с контролем порций и неправильно выбирают еду.

Родители должны формировать здоровые пищевые привычки не только для ребенка, но и для себя, а еще - создавать благоприятную среду для детей, чтобы строить положительные отношения с едой.

Прокрастинация

Родители, часто откладывающие задачи, могут ненамеренно научить своих детей делать то же самое. Эта привычка может мешать производительности, создавать стресс и отрицательно влиять на успех.

Подавайте пример, эффективно управляя задачами и избегая прокрастинации. Научите ребенка развивать навыки распределения времени и установите распорядок дня, способствующий производительности.

Отсутствие эмпатии

Дети часто отражают отношение родителей к другим. Если родители проявляют нехватку эмпатии, пренебрегают чужими чувствами или обладают предвзятым поведением, то и у детей могут развиваться подобные тенденции, что существенно повлияет на их социальные взаимодействия и отношения.

Воспитывайте эмпатию, обсуждая чувства и обучая детей учитывать мнение других. Моделируйте сочувственное поведение и поощряйте поступки доброты.

Плохая личная гигиена

Дети учатся правилам гигиены от родителей. Если родители пренебрегают личной гигиеной, дети могут принять подобные привычки, а это приведет к проблемам со здоровьем и социальным трудностям.

Агрессия

Родители, применяющие физические наказания или проявляющие агрессивное поведение, могут передать ребенку мнение, что избивать - является приемлемым способом разрешения конфликтов или выражения эмоций.

Словесные образы

Дети, слышащие от родителей грубый, критический или оскорбительный язык, могут принять подобные стили общения, что приведет к порче отношений в будущем и низкой самооценке.

Истерики

Если родители реагируют на стресс эмоциональными вспышками, то это нечаянно учит детей так же справляться с разочарованием.

Пренебрежение физической активностью

Если родители большую часть своего времени проводят пассивно, сидя, то и дети могут принять подобный образ жизни и утратить преимущества физической активности.

Отсутствие финансовой грамотности

Если родители не учат детей правильному обращению с деньгами, то дети будут испытывать проблемы с управлением финансами, чрезмерными расходами и отсутствием привычки экономить. Учить детей этому вопросу нужно с детства. Показывать хороший пример, подсказывать, поощряя открытые разговоры о деньгах.

Лень

Оказывается, существует набор генов, который передает желание лениться. То есть, как бы родители ни воспитывали ребенка, гены здесь будут брать свое. Именно поэтому избавляться от лености так трудно.

Зависимость от вредных веществ

Курение, крепкий алкоголь, наркотики. Воздействие окружения, безусловно, имеет большое значение. Но это, в сущности, только активирует то, что заложено генами. Риск того, что ребенок курящих родителей тоже начнет курить, составляет около 75%.

Желание путешествовать

Смотреть на новые страны и города - это нравится очень многим людям. Но иметь постоянный "зуд" к поездкам в новые места, ощущение настоящей жажды приключений – это передается по наследству. И за это отвечает ген DRD-7R, вызывающий постоянное желание перемещаться.

Умение вождения автомобиля

Скорость реакции, ориентация в пространстве и вообще желание сесть за руль тоже передается по наследству. Именно поэтому бывают люди, которые ни за что не сядут за руль, предпочитая всю жизнь пользоваться городским транспортом или такси.