У мужчин или у женщин: ученые выяснили, у кого чаще встречается бессонница, и почему это так

Бессонница - одна из самых распространенных проблем современного человека, и она проявляется у людей независимо от возраста, уровня стресса или образа жизни. Однако многие исследования показывают, что эта проблема не равномерно распределена между мужчинами и женщинами. Так кто же больше страдает от бессонницы?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого бессонница может развиваться чаще, и какие особенности организма играют в этом роль.

Гормональные изменения и их влияние на сон

Женский организм проходит через ряд гормональных изменений в течение жизни, начиная с подросткового возраста и до менопаузы. При менструальном цикле колебания уровня эстрогена и прогестерона могут вызвать тревогу, перепады настроения и нарушения сна.

В период беременности и после родов гормональные изменения влияют на качество и продолжительность сна, добавляя риск развития бессонницы. Женщины в период менопаузы сталкиваются с так называемыми "приливами" - внезапными ощущениями жара, которые сопровождаются потоотделением и часто прерывают ночной отдых.

Все эти факторы делают женский организм более уязвимым к бессоннице по сравнению с мужским. Гормональные колебания могут вызвать кратковременные эпизоды бессонницы, которые могут перерасти в хронические, если не применять меры по стабилизации сна.

Психоэмоциональная нагрузка и склонность к стрессу

Женщины более склонны к переживанию и эмоциональному анализу событий, что может вызвать хронический стресс, тревогу и депрессию - основные причины бессонницы. Многочисленные исследования показывают, что женщины чаще склонны к мыслям о повседневных проблемах и задачах, даже будучи в постели.

Такая привычка "перекручивать" события дня усложняет засыпание и ведет к недосыпанию. Кроме того, женщины часто выполняют несколько ролей одновременно: заботятся о семье, работают и занимаются домашними делами, что добавляет дополнительный стресс.

В условиях хронического напряжения психика не может расслабиться и перейти в спящий режим, поэтому женщине сложнее заснуть или глубоко заснуть. Эти психоэмоциональные факторы значительно повышают риск бессонницы среди женщин, особенно в период стрессовых ситуаций.

Длительная бессонница разрушает жизнь человека (фото: Freepik.com)

Роль сна в поддержании иммунной системы

Интересно, что у женщин более активная иммунная система, реагирующая на инфекции и стрессы сильнее, чем у мужчин. Такая биологическая особенность требует от организма больше времени на восстановление, возможно только в условиях качественного сна.

Однако бессонница препятствует полноценному восстановлению, что может привести к ухудшению общего состояния организма, снижению иммунитета и повышенной усталости. Женщинам сложнее бороться с инфекциями при недостатке сна, и они чаще ощущают последствия бессонницы физически.

Это еще одна причина, почему для женщин важен полноценный сон и при его отсутствии может наблюдаться ухудшение иммунной защиты.

Влияние возрастных изменений и этапов жизни

С возрастом потребность во сне у мужчин и женщин меняется, однако для женщин эти изменения более ощутимы и часто связаны с гормональными перестройками, такими как менопауза.

После 50 лет бессонница у женщин встречается особенно часто, ведь изменение уровня гормонов и снижение эластичности сосудов приводят к ухудшению циркуляции крови и появлению тревожности. Это, в свою очередь, усугубляет нарушение сна, что особенно заметно в пожилом возрасте.

В то время как мужчины также подлежат бессоннице с возрастом, у женщин это состояние часто связано с перестройками, затрагивающими не только сон, но и общее качество жизни.

Мужчины меньше страдают бессонницей (фото: Freepik.com)

Как справиться с бессонницей: методы улучшения сна

Учитывая, что женщины более склонны к бессоннице, для них особенно важны меры по улучшению сна.

Рекомендации включают в себя регулярные физические упражнения, соблюдение режима дня, ограничение потребления кофеина и создание комфортных условий для отдыха. Медитация, дыхательные практики и релаксации помогают справиться с тревожностью, что снижает вероятность бессонницы.

Женщинам также полезно проходить медицинское обследование при наличии хронической бессонницы, ведь она может быть симптомом других проблем со здоровьем. Создание условий для здорового сна может помочь женщинам справиться с бессонницей и улучшить общее самочувствие.