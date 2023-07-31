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Мужчины хотят получить от женщины три вещи, но молчат об этом

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Понедельник 31 июля 2023 20:01
Мужчины хотят получить от женщины три вещи, но молчат об этом Что хотят мужчины получить от женщины (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мужчины бывают такими молчунами, особенно когда дело доходит до интима. Навязанные в детстве табу на сексуальность мешают им выражать свои желания и общаться с женщиной в сексуальной сфере. Но на самом деле все проще, чем можно подумать.

Что на самом деле хотят мужчины получить от женщины - в материале Styler дальше.

Он хочет, чтобы вы его направляли

Никакой опыт не поможет мужчине, ведь каждая женщина уникальна в своих сексуальных потребностях и без вашей помощи у него просто ничего не получится.

Если не направлять мужчину, не подсказывать ему, как и что делать правильно, вы не сможете получать удовольствие в полной мере.

Не бойтесь его учить, ведь удовольствие мужчины напрямую зависит от того, насколько довольна его женщина.

Он хочет больше спонтанности

Мужчины часто мечтают о том, чтобы женщина буквально затащила их в темный уголок где-то в совершенно неподходящем месте и соблазнила.

Не бойтесь проявлять инициативу, начинать процесс, обольщать своего мужчину, и он будет мечтать только о вас. Даже если мимо будут ходить топ-модели с длиннющими ногами.

Он хочет обсуждать с вами все свои фантазии

В постели есть одно основное правило - процесс не должен причинять дискомфорт никому из участников, а остальное - по вашему усмотрению.

Сделайте так, чтобы ваш мужчина перестал чувствовать себя неуверенно и смог наконец поделиться интимными переживаниями.

Часто у мужчин не хватает духа признаться своим партнершам в некоторых желаниях, которые могут ему казаться постыдными.

Помните: доверие в отношениях начинается с доверия в постели. Разговаривайте, проявляйте инициативу, экспериментируйте, показывайте ему свои желания, и все у вас будет хорошо.

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