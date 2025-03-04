Муж-военный звезды "плюсов" рассказал о последних воспоминаниях, связанных с погибшим на войне сыном

21-летний Остап Онистрат, старший солдат, оператор отделения ударных БПЛА 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, погиб под Угледаром Донецкой области в июне 2023 года.

Муж Валентины Хамайко вспомнил последний день, когда видел сына живым.

"Последние воспоминания - это последнее утро. Меня вызвали к комбригу рано утром, я поехал и попросил его провести зарядку, и они поехали на зарядку. Затем, после комбрига, я поехал в Покровск сдать машину в ремонт, пробежал кросс, вернулся сюда, взял телефон, увидел что-то не то. Вызвонил хазика, и он сказал, что моего сына больше нет...", - поделился Андрей. Андрей Онистрат со старшим сыном (фото: instagram.com/onistrataa)

"Благодаря тому, что мы вместе служили, у меня за этот год было с ним общения больше, чем за предыдущие 10 лет. Это невероятно важная штука в понимании сына и себя", - добавил он.

Военнослужащий признался, что Остап имел другой характер, и их отношения не всегда были близкими.

"Он был моим оппозитом, противоположностью, у нас были с сыном времена, когда мы могли видеться три раза в год, когда мы с ним не общались два месяца. Это большая проблема. У сына был американский паспорт, и перед тем, как поступить в Могилянскую академию, он получил украинский паспорт", - рассказал бывший банкир, Андрей Онистрат со старшим сыном (фото: instagram.com/onistrataa)

Решение Остапа пойти на войну повлияло не только на его жизнь, но и на судьбу самого Андрея Онистрата.

"Когда он пошел в армию, для меня не было другого выхода. Я за собой сжег мосты. С одной стороны, это произошло, потому что я его подбадривал, мы вели разговоры, он спрашивал моего совета, я ему говорил: "Я приму любой твой выбор". Сказал, что для каждого мужчины есть шанс: или ты пойдешь в армию и будешь чувствовать себя мужчиной, или не пойдешь - и не будешь чувствовать себя мужчиной, которого видишь в зеркале", - поделился офицер ВСУ.

Напомним, старший сын Онистрата родился в его первом браке, от которого у него также есть дочь.

Сейчас военнослужащий женат на телеведущей Валентине Хамайко. Пара вместе уже более 18 лет и воспитывает четверых детей - двух дочерей и двух сыновей.

В июле 2024 года Хамайко и Онистрат официально поженились. До этого они жили в гражданском браке, хотя в свое время венчались в церкви.

Хамайко и ее муж (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Вас может заинтересовать