Муж-военный Наталки Денисенко перенес сложную операцию

Звезда украинских сериалов Наталка Денисенко сообщила, что ее муж-военный, актер Андрей Фединчик, перенес сложную операцию.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.
По словам артистки, сейчас супруги вместе с детьми находятся в Ужгороде, где Фединчику сделали операцию.
"Мы приехали в Ужгород, а именно в клинику Антона Антоновича. Именно здесь моему мужу сделали очень-очень сложную операцию. Поэтому несколько дней мы здесь. Антон Антонович (врач) сделал просто невероятное. Расскажу вам подробности немного позже", - рассказала звезда.
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Денисенко не раскрывала подробностей, но отметила, что операция была сложной. Сейчас они останутся в Ужгороде еще на несколько дней.
Актриса пообещала, что после консультации с врачом расскажет больше о ситуации и причинах, по которым ее мужу понадобилась операция.
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Стоит заметить, что медик, который проводил хирургическое вмешательство Андрею Фединчику, является специалистом в области нейрохирургии и онкологии.
Напомним, актер еще в начале полномасштабного вторжения России присоединился к территориальной обороне.
Где именно он служит - информации нет. Известно лишь, что Фединчик оформил завещание, в котором все свое имущество оставил жене.
К слову, ранее мы писали, что Ефросинина впервые за долгое время воссоединилась с мужем-военным.
Также Мирзоян признался, как полномасштабная война изменила его отношения с женой.