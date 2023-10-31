Муж Русланы Писанки объяснил, почему решил перезахоронить ее прах: "Мне приснился сон"

Муж телеведущей Русланы Писанки, жизнь которой унесла онкологическая болезнь , рассказал, что после смерти любимой он долгое время испытывал тревогу, ведь ему казалось, что у его жены нет покоя. Именно поэтому он решил ее перезахоронить из крипт Спасо-Преображенского собора на кладбище в Берковцах, где покоятся ее родственники.

Как мужу Писанки пришла идея перезахоронить ее прах

По словам Игоря Исакова, о переносе места покоя телеведущей он думал долгое время.

Руслана Писанка с мужем (фото: instagram.com/pisankaruslana)

"Мне приснился сон: я, Руслана и ее мама - куда-то едем в машине. И так им хорошо вдвоем, смеялись. Проснулся и подумал: должно быть, чтобы вся семья была вместе. Место в крипте собора, где хранился прах Русланы да мамы, очень хорошее, но иногда у меня возникали сомнения: казалось, что все это как будто напоказ. год - а покоя ей будто нет. Меня это очень угнетало. А вот сейчас, когда она вместе с родными, мне спокойно, отлегло на душе".

К слову, близкие Русланы Писанки - ее папа и младший брат - похоронены на Берковецком кладбище в Киеве. Там мужчина перезахоронил и маму, и Руслану.

Руслана Писанка с мужем (фото: instagram.com/pisankaruslana)

"Не предпочитал рассказывать об этом публично, потому что жду памятник. Когда будет все сделано, сделаю пост в соцсети. Мастера пообещали успеть ко дню рождения моей Русланы - 17 ноября. Мечтаю, чтобы в этот день приехал на кладбище священник, которого она очень уважала. Митрополит Александр настолько проникся в свое время нами: освящал дом, общались много, договорились, что если у него будет время, то проведет службу на ее могиле рядом с родными - папой, мамой и братом. ", - поделился Игорь Исаков.

Руслана Писанка с мужем (фото: instagram.com/pisankaruslana)