Мужчина развелся с любимой и назвал ошибки, которыми он "убил" брак

"Я растолстел"

По словам мужчины, он имеет в виду не только свой вес, который тоже сильно увеличился во время брака. Речь идет о том, как мужья начинают лениться, комфорт в отношениях воспринимается как должное. И тогда все начинает медленно катиться в пропасть.

"Брак с самого начала казался мне довольно легким. Я думал, что мы с моей женой поженились, потому что нам было хорошо вместе, вот и все. Я был на 99% уверен, что могу быть собой и делать все, что захочу... Я почти не задумывался о браке. Я действовал на автопилоте, и это было огромной ошибкой. Начните уделять внимание своему браку", - отметил мужчина.

Эти ошибки рушат отношения (фото: freepik.com)

"Я стал эгоистом в постели"

Мужчина признался, что он был едва ли не самым худшим любовником. Он отметил, что многие даже не подозревают, насколько они ужасны в постели, а затем оказываются в одиночестве. В сексе нужно думать не только о себе.

"Она была достаточно красноречивой и открытой, пытаясь рассказать мне о вещах, которые "работали" для нее или "не работали". Я никогда не понимал этого, потому что никогда по-настоящему не слушал. Мне нравилось заниматься сексом с горячей женщиной, и на этом все", - признался мужчина.

Как спасти брак (фото: freepik.com)

"Я не помогал оплачивать счета"

В браке часто бывает так, что финансовые вопросы решает женщина. Она оплачивает коммуналку, распределяет бюджет и прочее. По словам мужчины, он всегда обеспечивал семью, но никогда не помогал любимой распоряжаться деньгами.

"Большинство женщин хотят и заслуживают того, чтобы о них заботились, какими бы независимыми и решительными они ни были. Они хотят чувствовать ту безопасность, которую можно получить, только зная, что ее партнер все осознает. Частично это фактическая оплата счетов, инвестиции и знание того, сколько вы тратите в продуктовом магазине", - советует мужчина.

Мужчина рассказал, как он "докатился" до развода (фото: freepik.com)

"Я произнес слова, которые нельзя забрать назад"

Во время ссор люди могут обижать даже того, кого любят. Мужчина советует обдумывать все слова. В противном случае вы можете произнести вслух то, о чем потом будете очень сильно жалеть.

"Я плевался ядом. Это была моя главная линия защиты, когда мы с женой ссорились из-за той или иной мелочи. В то время я не осознавал, насколько незрело и глупо было справляться с ситуациями, возводя защитные стены замка только для того, чтобы меня не ранили чьи-то обвинения или попытки поговорить по-взрослому", - резюмировал мужчина.