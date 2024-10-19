Мужчина дожил до 78 лет с тремя пенисами и мог об этом даже не подозревать

Медики Бирмингемского университета обнаружили совершенно невероятную аномалию у 78-летнего мужчины. Всю свою жизнь он прожил с редким генетическим заболеванием, из-за которой имел не один, а целых три пениса.

Что известно об этом мужчине и как удалось обнаружить аномалию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

78-летний британец пожертвовал свое тело после смерти науке, и его воля была исполнена. Тело для изучения было передано студентам-медикам Бирмингемского университета.

Однако во время вскрытия тела студенты обнаружили невероятную аномалию - вследствие редкого генетического заболевания у мужчины на самом деле было три пениса.

По словам ученых, пенсионер всю жизнь мог и не подозревать о своих "прекрасных анатомических изменениях". Ибо редкое генетическое заболевание удалось заметить только уже после вскрытия тела.

Медики провели исследование и обнаружили у мужчины трифалию, очень редкое генетическое заболевание, которое было зарегистрировано всего лишь раз - по данным Journal of Medical Case Reports, в 2020 году.

Мальчик родился в Иране и родители обратились к врачам, заметив у 3-месячного сына разбухшую мошонку и кожные отростки. В ходе осмотра выяснилось, что на самом деле это были пенисы длиной примерно в два и один сантиметр. Врачи прооперировали ребенка и удалили лишние члены.

Однако чаще встречается дифалия или наличие двойных пенисов, и это генетическое заболевание поражает в среднем одного на 5-6 млн человек.

В выводах исследования медики сообщили, что 78-летний мужчина имел высокий рост, его внешние половые органы были в норме. А два избыточных пениса были найдены во время разреза, в мошонковом мешке.

Ранняя фаза развития половых органов в утробе матери происходит на 4-7 неделе беременности. Пенис развивается из полового бугорка и контролируется дигидротестостероном. Генетические аномалии, влияющие на экспрессию андрогенных рецепторов могут вызвать морфологические генитальные аномалии.

"В этом случае, возможно, было утроение полового бугорка. Уретра сначала развилась во вторичном пенисе, однако когда этот пенис не смог развиться, уретра изменила свой курс и вместо этого развилась в первичном пенисе", - объясняют ученые.

Почти во всех случаях удвоение полового члена, как правило, было связано с другими врожденными аномалиями, хирурги решали удалять дополнительный пенис.

Внутреннее удвоение полового члена, однако, обычно проявлялось позже в жизни с сексуальной дисфункцией, абструктивными симптомами мочеиспускания и недержанием мочи во взрослом возрасте.

"Основной и дополнительный пенис имели общий мочеиспускательный канал, проходивший через дополнительный пенис перед тем, как попасть в основной. Наименьший дополнительный пенис не имел уретрообразной структуры", - подчеркнули авторы исследования.

Они не уверены, оставался ли этот дефект незамеченным, поскольку в анамнезе пациента была операция по удалению паховой грыжи.