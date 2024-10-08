Модель с двумя вагинами - о жизни с редкой патологией: "Одна для мужа, другая - для работы"

Эвелин Миллер имеет очень редкое заболевание под названием Uterus Dielphys, из-за которого у нее две совершенно независимые репродуктивные системы. Однако у женщины есть муж, дети и интересная работа.

Как живет женщина с дома вагинами и есть ли у нее проблемы с мужем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Женщина из Брисбена в Австралии по имени Эвелин - модель OnlyFans, а еще у нее очень редкая патология - две матки, две шейки матки, по одному яичнику с каждой стороны и две вагины.

О своей "уникальности" Эвелин узнала только в 20 лет. Сначала это ее испугало и она волновалась за свое будущее, а когда выяснилось, что эта патология не помешает ей иметь нормальную жизнь, она решила даже заработать и получить прибыль благодаря любопытству людей.

У нее есть четкие правила: вагина с ее правой стороны - "любимая", и ее она хранит для своего мужа. А слева - использует только для работы.

У Эвелин два вагина (кадр с видео)

Ее муж Том со временем даже покинул работу электрика и присоединился к жене на OnlyFans. Они очень откровенны в своей нынешней профессии. Том признается, что они с Эвелин часто становятся мишенью для онлайн-троллей, особенно потому, что у пары подрастают двое маленьких детей.

Врачи сначала говорили Эвелин, что вынашивание и рождение ребенка может быть проблематичным - из-за разделенной репродуктивной системы.

Однако в июне 2021 года она родила здорового мальчика, которого назвали Оливером. Пришлось делать кесарево сечение на 37 неделе и Оливер имел низкий вес.

Эвелин и Том так хотели детей, что это стало возможным (кадр с видео)

А в июне 2022 года супруги приветствовали в этом мире еще одну малышку - крошечную девочку, которую назвали Эми. Она так же родилась с помощью кесарево сечения, и вес у нее был так мал, что еще три недели она была под наблюдением врачей.

Эвелин и Том вместе с 2018 и семья Тома не воспринимала его выбор из-за работы невесты. Но со временем родные увидели, насколько они действительно влюблены и как укрепился их союз и прекратили относиться к Эвелин враждебно.

"То, что мы ведем жизнь по-другому, не означает, что мы ведем жизнь неправильно. Честно говоря, я огорчаюсь за этих людей, потому что они, пожалуй, так несчастливы, чтобы постоянно комментировать мою жизнь. А я так счастлива со своей семьей, я просто не позволяю, чтобы это меня касалось", - говорит Эвелин.