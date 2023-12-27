От чего стоит избавиться, чтобы сделать новый год успешным

Чего стоит избавиться, для успешного нового года

Существует полезная традиция - избавиться от ненужного в канун нового года, но это касается не только физических вещей, предметов и старой одежды. Есть список того неощутимого, что стоит оставить в прошлом, чтобы войти в новый год с мощной энергией и производительностью.

Это касается нашего нравственного и ментального, наши чувства, навязчивые мысли, чувства, которые уже не несут для нас никакой пользы, старые обиды на себя и людей. Иногда и самих людей, уже не играющих роли в нашей жизни, но присутствующих в памяти и мешающих двигаться дальше.

Прошлые неудачи

Не все всегда идет по плану, и это совершенно нормально. Помните опыт, который вы получили, и изученные уроки.

Мнения о том, что другие делают больше

Ваш ритм - это ваш путь. Никогда не сравнивайте себя с другими. Вам важно работать в своем собственном темпе, ведь у каждого свой уникальный путь к успеху, который не поддается сравнению. Но и успех у каждого свой.

Чувство вины за то, что не совершили

Все несделанное остается в прошлом. Наберитесь смелости и составьте план, который вы хотите сделать в следующем году, но подойдите к новому списку более ответственно и конкретизируйте собственные желания. Это поможет вам не сходить с дистанции.

Старые списки дел

Посмотрите, что вы планировали сделать в этом году. Возможно, есть дела, цели утратившие свою актуальность из-за изменения обстоятельств или из-за того, что изменились вы и ваши приоритеты - их следует избавиться. Составьте новый перечень, который будет соответствовать приоритетам.