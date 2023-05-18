К чему чешется правая или левая рука: самые правдивые приметы

Основные приметы о левой руке

Наверняка вы часто слышали о том, что левая рука чешется к прибыли - "Левую руку чесать - скоро деньги будешь считать". И это на самом деле правда.

Чем чаще и интенсивнее рука чешется - тем скорее в ваши руки попадут деньги. И в современном мире эта примета говорит не только о купюрах в вашей руке, а и о том, что средства могут быть зачислены на вашу карту.

Чем сильнее рука чешется - тем большую сумму стоит ожидать. Это может быть премия, возвращение старого долга и даже выплата гонорара.

Чтобы усилить действие приметы, нужно провести специальный ритуал. Если зачесалась левая рука - положите в нее деньги. Только выбирайте не мелочь, а купюры любого номинала.

Еще можно дотронуться левой рукой к правому карману - считается, что сумма прибыли может увеличиться.

Но есть у этой приметы и другое значение - левая рука чешется к тратам. Хотя тратить можно деньги только после того, как они окажутся у вас в руках. Все приметы, связанные с зудом в левой руке связаны с финансами - вы скоро будете считать деньги.

А правая рука?

Считается, что правая рука чешется к встрече. Люди с древних времен для приветствия протягивали именно правую руку. Поэтому, если зачесалась правая ладонь - будете с кем-то здороваться. И скорее всего - встреча будет приятной.

Имеет значение и день недели, когда чешется правая рука:

Понедельник - встреча со знакомым человеком

Вторник - есть шанс встречи со старым другом

Среда - вероятность нового и приятного знакомства

Четверг - возможно свидание

Пятница - ожидайте романтическую встречу

Суббота - увидите любимого человека

Воскресенье - встреча с солидным или высокопоставленным человеком

Есть и другое значение: правая рука чешется, когда в организме накопилось много негатива. Следует прислушаться к сигналам своего организма и позволить эмоциям выйти наружу.

Если причиной этих эмоций стала обида или злость на человека, то стоит выразить ему свою чувства. Если такой возможности нет - запишите мысли на бумаге и сожгите, чтобы отпустить негативную энергию.