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Зачем женщинам и мужчинам нужно съедать несколько фиников с утра: мало кто об этом знает

Фото: Чем так полезны финики (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Финики - это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт, который может существенно улучшить ваше самочувствие. Добавление нескольких фиников в утренний рацион станет источником важных витаминов, минералов и природной энергии.

Почему это важно именно утром и какую пользу они приносят женщинам и мужчинам - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Польза фиников для женщин

Улучшают состояние кожи и волос

Финики богаты антиоксидантами, которые замедляют старение кожи, а витамины группы B питают волосы и укрепляют их.

Помогают восстанавливать силы

Благодаря высокому содержанию природного сахара (глюкозы и фруктозы), финики быстро наполняют организм энергией, что особенно полезно для женщин с плотным графиком.

Стабилизируют гормональный фон

Финики содержат микроэлементы, которые способствуют нормализации женского гормонального баланса и поддерживают репродуктивное здоровье.

Польза фиников для мужчин

Поддержка физической выносливости

Финики заряжают энергией, что особенно важно для мужчин, которые занимаются физическим трудом или спортом.

Положительное влияние на сердце

Магний и калий в составе фиников улучшают работу сердца и предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

Улучшение репродуктивного здоровья

Финики положительно влияют на мужскую фертильность, в частности на качество спермы.

Почему именно утром?

  • Финики быстро усваиваются и обеспечивают организм энергией на весь день.
  • Поддерживают здоровый уровень сахара в крови после длительного ночного периода без еды.
  • Активизируют пищеварительную систему благодаря клетчатке, улучшающей перистальтику кишечника.

Как правильно есть финики?

  • Употребляйте 3-5 фиников натощак или как часть утреннего завтрака.
  • Запивайте их стаканом воды или добавляйте в кашу, смузи или йогурт.
  • Выбирайте натуральные, без дополнительного сахара или сиропа.

Финики - это простой, но эффективный способ поддержать организм и обогатить рацион. Попробуйте начать свой день с этого полезного продукта, и уже через короткое время вы почувствуете положительный эффект!

 

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В материале использованы такие источники - Eat this, not That, Healio, Nutrients.

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