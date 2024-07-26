Для чего на бутылке с текилой небольшое сомбреро: вот правда, которую вы могли не знать

Текила - популярный алкогольный напиток, который подходит для любых ситуаций. И людям нравится не только вкус текилы, но и эффект этого напитка. Некоторые производители делают крышки на бутылке текилы в виде сомбреро и далеко не все люди знают, что это не просто выдумка маркетологов, а вещь, имеющая свое значение.
Зачем производители текилы начали делать крышки в виде сомбреро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.
Текила - крепкий алкогольный напиток, который изготавливают из голубой агавы, произрастающей в Мексике. Сок агавы проходит процесс ферментации и дистилляции.
Готовую текилу используют с лаймом и солью, добавляют в коктейли. На некоторых марках текилы имеются крышки в виде сомбреро.
Оказывается, сомбреро необходимо для того, чтобы вы могли посолить свой напиток. Сомбреро необходимо, чтобы выжать сок лайма и добавить соль - чтобы вы могли погрузить туда свой бокал и получить идеально приправленный напиток.
О необходимости добавлять в текилу соль есть две версии:
Первая: мексиканские врачи лечили больных гриппом очень странным лекарством. Они прописывали пить текилу с солью и лаймом.
Вторая: соль и лайм изменяют вкус и запах текилы и подчеркивают ее оригинальный вкус. И это больше похоже на правду, кстати.
Как правильно использовать крышку от текилы (фото: x.com/Jprz)
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