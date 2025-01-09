Чизкейк в небе. Пассажирка самолета приготовила десерт во время полета: вот этот рецепт

Итальянский кулинарный блогер Федерика Росси собрала почти два миллиона просмотров в Instagram после того, как опубликовала видео, на котором она готовит чизкейк. Особенностью был тот факт, что девушка готовила десерт во время полета Ryanair.

Кроме этого, Федерика не готовила заранее коржи или крем. Сидя в своем кресле у окна, кулинарный инфлюенсер опустила с кресла впереди столик-поднос, взяла все необходимые ингредиенты и начала создавать свой кулинарный шедевр.

Итальянский фудблогер Федерика Росси приготовила чизкейк в самолете (фото: instagram.com/foodfede_)

Конечно, чизкейк по классическому рецепту нужно выпекать, однако существуют разнообразные лайфхаки для приготовления "ленивого" десерта без выпекания или замораживания. Вот, как Федерике удалось приготовить чизкейк в самолете:

Сначала девушка измельчила печенье в полиэтиленовом пакете, а затем пересыпала крошку в форму для торта с бортиком

К печенью Фредерика добавила растопленное масло и жидкий мед, перемешала ингредиенты и разровняла "корж" ложкой

Для кремовой начинки фудблогер использовала сливочный сыр - открыв упаковку, девушка высыпала в сыр сахар и тщательно перемешала массу

Затем Фредерика выложила сырную массу на бисквитную основу в форме и разровняла ложкой поверхность десерта

Чтобы сделать чизкейк вкуснее, на крем-сыр Фредерика намазала клубничный джем

Поскольку этот десерт не запекался и не охлаждался, у него он более жидкая консистенция, чем у классического десерта. Впрочем, это не делает его хуже.

В то время как одни пользователи соцсети назвали видео фудблогера увлекательным и креативным, другие поставили под сомнение, действительно ли гигиенично готовить чизкейк в самолете.

Ведь, по словам экипажа самолета, поскольку столики используются для еды, развлечений, чтения, и даже отдыха, несмотря на уборку они могут стать местом скопления бактерий и вирусов.

Некоторые подписчики Федерики также выразили недовольство тем, что она не учитывает тех пассажиров самолета, у которых может быть аллергия на ингредиенты, используемых девушкой.

Однако, по словам фудблогера, она убрала до и после приготовления, не оставила ни одной крошки, а сам десерт съела торт с двумя друзьями, которые сидели рядом.

А по словам пользователей соцсетей, никаких проблем с другими пассажирами не было. "Наконец, кто-то, с кем мне действительно нравится сидеть рядом", - написал один из комментаторов.