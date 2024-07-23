Читайте с умом: 6 советов, которые помогут вам получить максимум от книг

Чтение - это хорошо, поэтому много чтения тоже хорошо, не правда ли? Но чтобы быть отличным читателем, недостаточно только читать - важно, как вы это делаете.

Прекратите читать книги, которые вам не нравятся

Если вы ловите себя на том, что хотите ускорить процесс чтения конкретной книги, возможно, стоит спросить себя: "Хороша ли эта книга?". Вы отключаете телевизионные шоу или фильмы, если они скучны. Вы прекращаете есть пищу, которая вам не подходит. Вы отписываетесь от людей, когда их контент становится бесполезным. Жизнь слишком коротка, чтобы читать книги, которые вам не нравятся.

Правило: 100 страниц минус ваш возраст - то есть, если вам 30 лет, и книга не увлекла вас до 70-й страницы, прекратите ее читать.

Ведите тетрадь с записями и цитатами

В 2010 году, когда президентская библиотека Рейгана проходила ремонт, была обнаружена коробка с пометкой "RR's desk". Внутри были личные вещи Рональда Рейгана, в том числе несколько черных коробок с карточками 4×6, на которых записаны цитаты, мысли, истории, политические афоризмы и шутки. Они были разделены по темам, таким как "О нации", "О свободе", "О войне", "О людях", "Мир", "Юмор" и "О характере".

Это была версия тетради с записями Рональда Рейгана, а еще Льюис Кэрролл, Уолт Уитмен и Томас Джефферсон также вели свои версии такой тетради.

Перечитывайте классиков

Чтение "Великого Гэтсби" в средней школе или ознакомление с историей Одиссея в детстве - это первые шаги. Но этого недостаточно. Нельзя довольствоваться тем, что просто однажды взяли книгу и оцениваем ее по этому опыту; именно поэтому нужно читать и перечитывать. Поскольку мир постоянно меняется, и мы постоянно меняемся, то, что получается от книг, может изменяться.

Спрашивайте рекомендации у людей, которыми вы восхищаетесь

Философ Ральф Эмерсон сказал: "Если мы встретим человека с редким интеллектом, мы должны спросить его, какие книги он читает".

Если книга изменила чью-то жизнь - независимо от темы или стиля - она, вероятно, стоит инвестиций времени и труда. Если она сменила других людей, то, вероятно, хотя бы отчасти поможет и вам.

Не ограничивайтесь только своим опытом

Люди боролись, умирали, пытались и делали одни и те же вещи на протяжении веков. Не воспользоваться их знаниями - это высокомерие и глупость. Как можно тратить деньги инвесторов, не читая и не изучая ошибки других предпринимателей? Как можно так пренебрежительно относиться к своему браку или детям, что можно позволить себе разобраться с этим путем собственных ошибок?

Слишком многое зависит от вас, чтобы учиться только на собственном опыте - вы также должны учиться на опыте других.

Выходите из состояния застоя

Застой в чтении всегда появляется, например, при начале чтения книги, когда почти невозможно сосредоточиться настолько, чтобы читать. Но выход из него возможен, перечитывая нечто уже сильно повлиявшее в прошлом. Вместо того чтобы ожидать, что случайная книга заденет, возвращаются к тому, что уже многое сказало в прошлом... и тогда выясняется, насколько больше оно может сказать.