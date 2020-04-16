Чистий четвер 2020: що обов'язково треба зробити сьогодні, всі традиції

Чистий четвер 2020 українці за православним календарем святкують 16 квітня - за три дні до Великодня. Цей день ще називають Великим четвергом - він починає Велике тридення і має вкрай важливе значення на Страсному тижні. Віруючі сьогодні згадують останній день Ісуса Христа напередодні арешту, суду та розп'яття.

Ми розповімо про традиції, обряди, прикмети та повір'я цього великого свята, про те, що 16 квітня треба зробити, а що - суворо заборонено. Гарні привітання у віршах і прозі, картинки та листівки для Чистого четверга - в матеріалі Styler.

Згідно з Євангелієм, в цей день напередодні страти Ісус зібрав своїх учнів на Тайну вечерю, де перед трапезою омив їм ноги. Цим він показав їм, що прийшов у цей світ, аби служити людям. За вечерею вони переломили хліб - звідси пішло Таїнство Євхаристії - святого причастя.

Після вечері Спаситель пішов на молитву в Гетсиманський сад на Елеонську гору, після чого був зраджений Юдою, заарештований і наступного дня страчений.

Що обов'язково треба зробити сьогодні - традиції та обряди

Безумовно, головні сьогоднішні традиції пов'язані з водою. Вмиватися прийнято рано вранці до сходу сонця, при цьому читаючи молитву. Здавна вірили, що такий обряд принесе людині здоров'я і красу на весь рік. В Україні сонце сходить сьогодні о 6:02, тому бажано здійснити омивання саме до цього часу.

Ще однією важливою традицією Чистого четверга є ретельне прибирання в домі, дворі, і миття вікон. А коли навели красу, можна братися за приготування великодніх страв.

Все потрібно робити саме в такому порядку, адже в неприбраному домі пекти паски і фарбувати яйця не можна, а ось тісто треба "поставити" вранці. По тому, які вдалися паски, судили, яким буде рік. Місити тісто і випікати гостинці потрібно тільки з чистими думками.

Прикмети та повір'я на Чистий четвер

Вважається, що вмиватися потрібно "зі срібло". Для цього потрібно кинути будь-який виріб зі срібла у воду, після чого вмитися нею.

У Чистий четвер звичайна сіль стає цілющою, її називають четверговою. Після купання всі члени сім'ї мають кинути в горщик жменю солі, тоді вона стане оберегом на наступний рік. Щоб сіль мала велику силу, її запікали в печі або освячували в церкві. Але цьогоріч краще утриматися від походу в храм через карантин.

А якщо в домі на Чистий четвер будинку брудно, весь рік родина проведе у сварках.

У цей день можна знайти давно загублену річ, а прибиранням привабити судженого. Для цього в кожній кімнаті під час прибирання треба залишати символічні речі для коханого і поставити нове взуття носками в напрямку дому.

Брудну воду після прибирання не можна виливати в межах дому, оскільки її негативна енергетика може погано вплинути на майбутнє вашої родини.

Не можна з Чистого четверга на Страсну п'ятницю залишати брудний посуд або ж замочену білизну.

Народні погодні прикмети 16 квітня

Яка погода у Чистий четвер, така буде і на Вознесіння Господнє (28 травня).

Якщо у Великий четвер немає морозу, весна і літо будуть теплими.

Легкий вітерець у четвер означає, що буде хороший урожай горіхів, ягід і фруктів.

Гарна й сонячна погода у Чистий четвер - провісник теплого залишку весни.

А якщо дощ у цей день - холоди протримаються до самого літа.

Що суворо заборонено робити у Чистий четвер

Сьогодні не можна влаштовувати гучні пишні застілля і вживати алкоголь. Великий піст триває, тому слід дотримуватися суворого раціону: дозволено вживати рослинну їжу з додаванням рослинної олії.

Готувати великодні частування, як ми вже писали вище, не можна в домі, де брудно. Пробу з пасок знімати теж не можна.

Забороняється позичати гроші і роздавати свої речі. Вважається, що так можна віддати щастя і достаток своєї сім'ї.

Не можна допускати погані думки, лаятися, лихословити.

Красиві привітання з Чистим четвергом у віршах і листівках

В Чистий Четвер рано встану,

В небо блакитне погляну,

Серце і душу відкрию,

Личенько біле умию.



Богу за всіх помолюся,

Від зла і бід відхрещуся,

Щастя й добра загадаю,

Великдень світлий стрічаю.

***

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода - на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

Вітаємо зі святом чистим,

Четвер Чистий прийшов уже!

На порозі весна квітне,

Хай і в хаті зацвіте.



Хай засяє все навколо,

Хай свіжістю запахне все.

Бажаю радості, щастя й удачі!

Хай це свято тільки добро принесе!

Колись наші предки

Вставали на світанку,

Мили банки, прали фіранки,

Пекли паски, робили крашанки.

І ми сьогодні радієм, мов діти,

Не можемо в Чистий четвер

На місці сидіти: саджаємо квіти,

Шлемо друзям та рідним привіти!

Бажаю всьому буденному лише радіти,

Хвороби зцілити та щасливо жити!

***

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу довести до ладу.

Нехай цього дня не бариться робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров'я і щастя багато!

***

Ісус з народом жив

І народу Він служив.

Він апостолів збирав,

Їх законам він повчав,

З ними їжу розділяв,

Ноги їм він омивав.

З Чистим четвергом вітаю

Й бути чистим нарікаю!

Чистенько навколо, немов хтось прибрав!

Так, Чистий Четвер до нас завітав!

Бабусі все пруть, дитинча віник носить,

Матусі прасують весь день на проліт.

Весна всім натхнення дарує, підносить,

І це все повторюється із року в рік.

Хай буде чистенько не тільки у хаті,

Хай пилу не буде у вас на душі.

Будьте щасливі, будьте багаті,

Хай сяє сонечко, не буде дощів!

***

Серед всіх богів на світі,

Ви не знайдете, повірте,

Тих, хто людям би служив, -

Цим завжди він дорожив.

І ніколи інші боги

Не помили б людям ноги.

В світі Бог один такий,

Справжній він, вовік живий!

На колінах Він стояв,

Людям ноги омивав.

Слухайте Ісуса, люди,

Хай Він в серці з вами буде!

***

Перед Пасхою Священною

Стану я смиренною:

Попощуся, помолюся,

До всіх щиро усміхнуся!

Бажаю я, щоб зі Святою водою

Родина ставала чистою душою!

Нехай ніхто з вас не хворіє,

Серце не черствіє,

Рідних любов´ю зігріє!

Привітання з Чистим четвергом у прозі

З усього серця вітаю тебе і твою родину з Чистим четвергом! В цей день Христос явив приклад братської любові та смиренності. Я бажаю, щоб ти завжди був оточений любов'ю та підтримкою близьких, і сам завжди пам'ятав про них!

***

Нехай в цей особливий день стане світло і радісно на душі. Хай чиста свята вода струмка, річки або озерця, омивши тебе, забере з собою смутки, біди й образи, принісши спокій. Бажаю миру в серці та душі. Бажаю щастя близьким і тобі! Нехай доброта відчувається в усьому, що оточує! Нехай збувається все те, про що мрієш!

***

Нехай не тільки кожна річ у хаті сьогодні буде вмита і вичищена. Бажаю Вам у Чистий четвер очиститися від усього гріховного і порожнього. Нехай у Вас на душі стане легко, а в дім прийде умиротворення і спокій.

З Чистим Четвергом нехай наповниться ваш дім світом, помисли - чистотою, а душа легкістю. Нехай кришталево чиста свята вода стане джерелом здоров'я, а церковне богослужіння - тим заповітним спокоєм, який ви заслужили!

***

Бажаю вам прийняти зі смиренням все те, що приносить вам прикрість і образу, і тоді душа ваша очиститься і наповниться світлом і любов'ю, хай чистота, наведена в цей день у вашому будинку, приведе до нього тільки хороших людей і наповнить ваш дім світлими та радісними подіями.

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Сьогодні день, коли душа оновлюється, щоб підготуватися до світлого Христового Воскресіння, нехай чистота ваших помислів буде порівнянна з водою в джерелі, нехай все, про що шкодуєте, назавжди змиється в пам'яті та стане чисто і тепло на серці, і в хаті.

З чистим четвергом! Нехай цей день прибере з Вашого життя весь негатив і чорні смуги, життя нехай стане чистим і білосніжним! Радості, щастя, успіхів, здоров'я, сімейного благополуччя, радості, кохання!

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Хай у Чистий четвер душа кожного буде світлою та ясною. Будинок очистіть від усього негативного і негативних думок. Нехай атмосфера буде доброю і приємною. Якщо наш дім буде чистим, то і настрій, і стосунки стануть прекрасними. Адже Господь любить порядок у всьому.

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Вітаю з Чистим четвергом і бажаю з гарним настроєм навести бездоганну чистоту у своєму домі, у своєму серці, у своїй душі. Нехай в цей день у твої двері постукає добра надія, нехай попереду тебе чекає тільки світле, красиве, благодатне, щасливе і радісне майбутнє.

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